"Puis-je me rendre une journée en France pour y faire quelques courses, sans test PCR?", s'interroge Nadine, vaccinée 2 doses depuis hier

Quelques jours après le dernier comité de concertation et à l'approche des grandes vacances, de nombreuses questions nous parviennent via le bouton orange Alertez-nous. Beaucoup d'entre elles concernent donc les voyages. Pour rappel, l’entrée en vigueur du certificat sanitaire européen est prévue le 1er juillet. Nous sommes donc dans un entre deux qui suscitent beaucoup d'interrogations pour de nombreuses personnes.

C'est le cas de Nadine qui habite Liège. Elle part samedi pour une semaine à La Panne mais voudrait anticiper ses vacances en allant faire quelques courses en France, une journée. Elle précise avoir reçu sa deuxième dose hier. "Puis-je me rendre une journée en France pour y faire quelques courses, sans test PCR?", s'interroge-t-elle via le bouton orange Alertez-nous.

Réponse - Non, ce n’est pas possible puisque la France impose qu’un test PCR soit effectué avant l’entrée sur son territoire pour les personnes non vaccinées quelques soit la durée du séjour. Qu'entend-t-on par personnes non vaccinées ?

Le ministre français chargé des Transports a annoncé que les Européens vaccinés contre le Covid-19 pourront entrer en France à partir du 9 juin sans avoir à présenter de preuve de test PCR négatif. Voici le délai minimum demandé après la vaccination pour chaque type de produit:

Pfizer, Moderna et AstraZeneca (vaccins en 2 injections): 2 semaines après la seconde injection

Johnson & Johnson (vaccin en 1 injection): 4 semaines après l'injection

Les autorités belges, elles, estiment qu’on est vacciné 14 jours après la deuxième dose.

Nadine a reçu sa 2e dose hier. Légalement elle n’est pas encore vaccinée. Elle doit donc passer un test PCR avant d’aller en France.

Il faudra attendre le 1er juillet et l'arrivée du certificat Covid européen pour que les personnes vaccinées puissent se rendre en France sans test PCR.

Autre possibilité pour Nadine, avoir été infectée entre sa première et deuxième dose. En montrant la preuve à l'aide d'un test positif, les autorités françaises considèrent que le taux d'anticorps est tel dans l'organisme qu'il n'est pas nécessaire de soumettre un test PCR négatif.

Enfin, précisons que la France n'a pas précisé quelles preuves étaient acceptables pour prouver qu'un voyageur est vacciné. "La preuve de vaccination n’est valable qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un schéma vaccinal complet", indique seulement la communication des autorités françaises.