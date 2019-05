"Quatre sacs en lévitation, ça va attirer l'œil": la magie s'invite dans les vitrines des grands magasins (vidéo)

On passe devant presque tous les jours, mais on les regarde de moins en moins. Les vitrines des grands magasins n'attirent apparemment plus assez notre attention. C'est la raison pour laquelle des commerçants, mais aussi des ingénieurs, tentent de solutionner ce problème en imaginant de nouveaux types de vitrine. Grâce à l'intelligence artificielle, ou encore... la magie.

On peut y mettre une décoration insolite, de la verdure ou revenir à un lettrage plus traditionnel… Mais le plus souvent, on passe devant sans même plus y prêter attention. Un calvaire pour les commerçants. Comment ensorceler nos regards ? Deux magiciens professionnels ont décidé d’en faire leur meilleur tour de charme, en utilisant ce qu’ils connaissent le mieux, la lévitation. "C'est très connu, c'est ce que les magiciens adorent, faire voler les objets", affirme Philippe Bougard, magicien.

Un objet qui flotte en permanence et qui bouge seul en vitrine serait un bon moyen d'attirer tous les regards. "Notre but est d'utiliser la lévitation à des fins commerciales, à des fins marketing, explique Clément Kerstenne, magicien. On veut marquer les esprits et capter l'attention des gens lorsqu'ils passent devant une vitrine. Passer devant une boutique avec quatre sacs en lévitation, cela va attirer l'œil. Notre rôle, c'est ça."

Et ça cartonne ! L’idée est encore un prototype. Pourtant, elle plait déjà à de nombreuses marques de luxe prêtes à dépenser plusieurs dizaines de milliers d’euros pour s’offrir une vitrine insolite. Mais le présent rattrape plus vite qu’on ne le pensait la science-fiction.







Reconnaissance faciale



Dans "Minority Report", avec Tom Cruise, les acteurs sont reconnus par leurs morphologies ou l’iris de leurs yeux et la publicité qui apparaît les concerne directement. Cette technique est déjà en marche. Dans moins de 2 ans, des entreprises envisagent les premiers tests qui vont transformer un vitrage froid en un écran interactif.

"Un écran LED sera placé en vitrine avec une reconnaissance faciale des personnes qui passent, confie Yves Tornambe, de la société de signature digitale LedCom. Cela va permettre aux personnes de voir apparaître leurs envies. La deuxième approche, c'est que cette vitrine va pouvoir être tactile. Vous allez pouvoir, en dehors des heures d'ouverture du magasin, avoir la possibilité de visionner ce qui est à l'intérieur du magasin, de le commander et de vous le faire envoyer à domicile."

Dans un avenir proche, vous ne passerez plus devant une vitrine sans y jeter un œil...