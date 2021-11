"Que voulez-vous que l'on fasse de plus?": la réaction du président de la Fédération Horeca Bruxelles en ce jour de comité de concertation

Un Comité de concertation relatif à la situation sanitaire se tient vendredi. Celui-ci se penchera sur la situation sanitaire, alors que les contaminations au Covid-19 ont atteint lundi un chiffre record depuis le début de la pandémie avec 23.621 cas. Le regard sera néanmoins tourné vers les hospitalisations et les occupations en soins intensifs.

Les représentants des différents gouvernements travailleront sur trois axes: l'accélération de la vaccination, des mesures pour soulager le secteur des soins et une série de mesures "'non médicales". Le plus gros tour de vis concernerait le secteur de la nuit puisqu'il est question d'interdire des activités où les gens ne sont pas assis et se déplacent sans qu'il soit possible de garantir le port du masque.

Au micro de Bel RTL ce matin, Fabian Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles, s'est exprimé. "Le week-end, en boîte de nuit, on a tout mis en place pour que les tests rapides fonctionnent. Ils ont fonctionné. Les clients étaient à l'écoute et ont joué le jeu. Que voulez-vous que l'on fasse de plus?", a-t-il lancé. Avant d'ajouter: "Au niveau de nos restaurants, les gens viennent avec leur CST. Ça fonctionne". Le président de la Fédération Horeca Bruxelles réclame des mesures pour éviter la fermeture du secteur.