Le harcèlement en ligne, ce n’est pas du virtuel: combattez-le avec notre action #quedesbonnesondes

Vous l'observez sans doute régulièrement, voire quotidiennement, les insultes, propos dénigrants, menaces, et, dans le pire des cas, harcèlement, font partie de l'univers des réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, de nombreux individus ne se rendent pas compte de l'effet de leur parole sur l'autre. Un effet bien réel, même dans l'univers "virtuel" d'un écran de smartphone. Ils doivent en prendre conscience, ils doivent aussi cesser. Chacun peut agir, à son niveau, de manière constructive et positive, pour contrer cette négativité, simplement en se levant devant elle. C'est l'idée de l'action #Quedesbonnesondes des médias Plug RTL, Radio Contact et Ciné Revue, une action de sensibilisation sur les comportements irrespectueux sur les réseaux sociaux. Avec trois faits dont tout le monde devrait avoir conscience: "Nos mots derrière un écran ont un impact dans le réel. Le harcèlement en ligne, ce n’est pas du virtuel. Combat la négativité en envoyant des bonnes ondes."

Comment agir ?

- Tournez 7 fois vos pouces avant de commenter un message sur les réseaux sociaux afin d’être bien certain de n’envoyer #quedesbonnesondes.

- Partagez cet esprit positif sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #quedesbonnesondes dans un maximum de posts.

- Dessinez notre signe de ralliement sur la paume de votre main, prenez-vous en photo main en avant et partagé ce cliché sous le hashtag #quedesbonnesondes