"Quelqu'un a collé un autocollant dissuasif sur ma voiture mal stationnée, est-ce légal?", demande Valérie via le bouton orange Alertez-nous.

Oui et non... Ces autocollants, les policiers les utilisent encore de temps en temps pour DISSUADER. Par exemple, un policier expliquait qu'il peut apposer cet autocollant sur quelques voitures mal stationnées dans une rue. Et cela dissuade d'autres automobilistes de s'y garer. Le système n'est peut être pas très utilisé, mais il fonctionne visiblement assez bien.

Il faut savoir qu'on ne trouve pas de référence à ces autocollants dans le Code de la route. Aucun cadre légal (par exemple, pour la couleur / forme / texte). MAIS le Code, lui, est très clair, sur un point. Rien ne peut venir gêner votre visibilité quand vous circulez. Y compris DONC ces autocollants. Ce qui veut dire que coller quelque chose sur votre pare-brise est totalement interdit.

La plupart du temps, ils sont collés sur une vitre, avec une probabilité de dégâts limitée. D'ailleurs, ceux utilisés par les policiers ont une colle assez légère donc pas de souci pour décoller. Sinon, petit conseil, pour éviter d'abimer votre voiture, il existe des produits pour retirer cette colle sans dégâts. Misez donc là-dessus avant d'aller gratter l'autocollant.