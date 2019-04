"Roulez tranquille, c'est chill": la nouvelle campagne de l'AWSR laisse des usagers... perplexes

"Roulez tranquille, c'est chill". Voici le slogan de la nouvelle campagne de sensibilisation de l'AWSR. À travers celle-ci, l'agence routière invite les conducteurs à "profiter des bienfaits d'une vitesse adaptée aux circonstances". Seulement voilà, selon nos confrères de Sudpresse, ce slogan laisse des conducteurs perplexes.

En anglais, "chill" désigne le fait de "se détendre". Il faut donc entendre par slogan: "Roulez tranquille, c'est relax". L'anglicisme ne semble pas compris par tous et pose quelques problèmes en matière de sécurité routière, rapportent nos confrères. Mal comprise, cette campagne susciterait la curiosité des conducteurs qui seraient inciter à adopter un comportement dangereux sur la route.

Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring, dénonce une mauvaise clarté du message. "En matière de sécurité routière, une affiche le long de la route doit être compréhensible du premier coup, sinon la personne va croire qu’elle a raté quelque chose. À la fois suivante, elle risque de ralentir pour pouvoir tout lire. Dans le cas présent, on peut mieux faire quant à la clarté du message", éclaire-t-il.





"Nous avons voulu marquer le coup en modernisant notre discours"



Dans les colonnes de Sudpresse, le porte-parole de l'AWSR Pierre-Laurent Fassin reconnaît avoir reçu plusieurs témoignages d'usagers qui peinaient à comprendre le message véhiculé. "Les jeunes mettent le mot 'chill' dans toutes leurs phrases. En adoptant ce terme, nous avons voulu marquer le coup en modernisant notre discours. Cela dit, la campagne s’adresse à tous les conducteurs et pas seulement aux plus jeunes", explique-t-il. Selon le porte-parole, 65% des personnes sondées ont compris le message. Cette campagne de sensibilisation a donc été maintenue.

De son côté, Touring dénonce aussi le fait que le chien ne soit pas attaché sur la photo et sorte la tête par la fenêtre. Des comportements qui ne sont bien évidemment pas recommandés.