"RTL tous solidaires" pour les victimes des inondations: un site web pour aider ou demander de l'aide

(c) Belga

RTL TVI et Bel RTL ont développé, avec l’aide de Cherry Pulp (agence digitale bruxelloise) une plateforme de solidarité en mesure d’apporter une aide simple, rapide et efficace aux victimes des inondations.

Dès aujourd’hui, la plateforme www.rtltoussolidaires.be permettra aux victimes des inondations de préciser ce dont ils ont besoin et d’être mis en lien avec ceux qui peuvent concrètement répondre à leurs demandes.

Le site est évidemment totalement gratuit et propose d’emblée 2 entrées : "J’ai besoin de" et "Je propose".

Si vous avez besoin d’une aide, vous cliquez sur "J’ai besoin de"

Il suffit alors d’introduire votre nom, votre adresse email, votre code postal, ce dont vous avez besoin et la catégorie à laquelle votre demande appartient (Aide bénévole pour différentes tâches, en ce compris des tâches administratives, Logement, Mobilier, Electro-ménager, Repas, Transport, Animaux…).

Si vous avez plusieurs types de demandes, il faudra encoder chaque demande séparément.

Si vous avez une aide à proposer, cliquez sur "Je propose"

Cela fonctionne de la même manière. Les demandes et les offres pourront alors être cherchées et trouvées de manière efficace et rapide.

Il n’y a aucun mot de passe exigé et les informations demandées sont réduites au minimum. Les données collectées ne seront pas utilisées à d’autres fins. Il ne sera pas possible d’y faire de demande d’argent (pour les dons, nous vous invitons à faire un versement à la Croix-Rouge de Belgique).