"Sans le confinement, 5.000 hospitalisés d’ici la fin du mois", assure Elio Di Rupo

Le coronavirus en Belgique a contraint le gouvernement à prendre des décisions drastiques pour éviter sa diffusion. Il est demandé aux Belges de limiter les déplacements à l'essentiel. Vous retrouverez dans cet article les dernières informations liées à l'évolution de la pandémie sur notre territoire.

Le ministre-président wallon était l’invité de Bel RTL ce matin. Il explique que les scientifiques prévoyaient un débordement des hôpitaux si les mesures de confinement n’étaient pas prises. Avec pour conséquence de devoir faire un choix parmi les patients. Elio Di Rupo répond aux questions de Fabrice Grosfilley.

"On doit respecter les consignes. Ce ne sont pas des mesures pour le plaisir. Le virus se propage avec des conséquences très graves. Lors du conseil de sécurité, les scientifiques nous disaient que si on laissait aller les choses, malgré les premières mesures, on pourrait avoir plus de 5.000 personnes dans les hôpitaux à la fin du mois", a -t-il indiqué.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: découvrez les dernières infos sur le coronavirus en Belgique