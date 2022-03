"Stop au dumping social": à Charleroi, la FGTB s'est mobilisée à l'occasion de la journée annuelle d'action syndicale

Ce lundi, c'est la journée annuelle d'action syndicale contre le dumping social. A cette occasion, le syndicat socialiste a mené une action sur le chantier du grand hôpital de Charleroi, situé à Gilly.

La FGTB, le syndicat socialiste, estime qu'environ 80% des travailleurs sur ce chantier sont des travailleurs étrangers.

"Aujourd'hui, sur le marché, on se retrouve avec des prix à l'heure pour les travailleurs détachés qui défient toute concurrence et qui ne respectent pas les règles salariales et légales en Belgique. Cela créé un secteur de la construction où il y a beaucoup d'activités mais qui devient totalement déstructuré et où nos gens à nous, les ouvriers du secteur en Belgique, ont perdu plus de 20.000 emplois ces 20 dernières années", déclare Carlo Briscolini, Secrétaire Général FGTB de Charleroi.