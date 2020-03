"Stop au sexisme": plus de 6.000 personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles pour défendre les droits des femmes

Ce sont environ 6.300 personnes, selon les estimations de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, qui ont pris part dimanche après-midi à une marche pour marquer, en ce 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. A l'initiative de la Marche Mondiale des Femmes, réseau mondial regroupant une série d'associations, de syndicats et de campagnes, plusieurs activités ont été organisées avant le départ du cortège, qui est parti de la gare centrale à Bruxelles, notamment un flashmob, des prises de paroles, des témoignages et des hymnes en l'honneur des femmes. Le cortège, dans lequel étaient présents des associations humanistes mais aussi des syndicats et des partis politiques, s'est rendu jusqu'à la place Poelaert pour revenir ensuite vers la gare centrale. "Solidarité avec les femmes du monde entier", ont scandé des manifestants, mais aussi "stop au sexisme".

Dans le cortège, Chantale portait un costume de sorcière. Pour faire peur mais aussi montrer qu’elle est libre. "Je manifeste pour nos droits. Depuis trop longtemps, nos droits sont violés. Il y a des féminicides, pas d’égalité au travail… Rien n’est égal pour les hommes et pour les femmes. Je manifeste parce que je suis en colère. Je suis déguisée en sorcière car je demande la fin du patriarcat et la domination de certains hommes sur les femmes en général", a-t-elle confié au micro de notre journaliste Michael Menten.





L'égalité entre hommes et femmes est cruciale

"Nous voulons tout d'abord mettre en avant que lutter contre le démantèlement de la sécurité sociale, c'est aussi lutter contre les violences sexistes. En effet, l'égalité entre hommes et femmes est cruciale, mais sans moyen financier elle reste lettre morte", a communiqué la Marche Mondiale des Femmes. "Comment ne pas sombrer dans la pauvreté lorsqu'on est parent célibataire ou pensionné sans une solidarité qui se traduit par une sécurité sociale? Comment lutter contre la surcharge de travail domestique si nous n'avons pas des services publics de qualité et accessibles? Comment quitter son conjoint ou ses parents si nous n'avons pas les moyens de vivre seul? ", a questionné l'organisation.

"La Marche Mondiale des Femmes souhaite aussi montrer sa solidarité vis-à-vis des luttes au Mexique, au Chili, au Soudan, en Algérie, en Russie ... Par des femmes contre les régimes réactionnaires et oppresseurs, mais aussi contre les guerres et les violences faites aux femmes", a-t-elle exprimé.

On s'arrête toutes, on arrête tout, on s'arrête partout

Parmi les associations qui se sont jointes à ce mouvement, le Collecti.e.f 8 maars a notamment appelé les femmes de Belgique à arrêter toute forme de travail les 8 et 9 mars, sous le slogan "On s'arrête toutes, on arrête tout, on s'arrête partout", afin de combattre les inégalités et la discrimination qui continuent d'exister dans tous les aspects de la société.

Consécutivement à l'appel du collectif, le syndicat socialiste FGTB a déposé un préavis d'action interprofessionnel pour les 8 et 9 mars. Les travailleuses affiliées à ce syndicat, de tous les secteurs, pourront donc faire grève et recevoir des indemnités, selon le Collecti.e.f 8 maars.

Ce dernier a par ailleurs établi une liste de revendications parmi lesquelles la fin des inégalités salariales entre hommes et femmes, la fin de la précarité économique organisée pour les femmes, maintenues dans des métiers défavorisés, mais aussi la fin des stéréotypes sexistes dans l'éducation, la culture, les médias et la publicité et la fin des violences telles le harcèlement en rue et les agressions sexuelles et domestiques."Exigeons du respect, du changement et de réécrire ensemble les règles du jeu", a encouragé le Collecti.e.f 8 maars.