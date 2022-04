La Wallonie va aider les chômeurs de longue durée en partant de leurs compétences: "On peut faire ce qu'on a envie"... ou presque

Le gouvernement wallon a validé jeudi le cadre du projet pilote "Territoires zéro chômeur de longue durée". Lancée en France en 2016, l'initiative -désormais adaptée à la réalité wallonne- vise à offrir un contrat de travail à durée indéterminée et un salaire décent à toutes les personnes durablement sans emploi sur un territoire donné. Pour y parvenir, un total de 104 millions, cofinancés par la Wallonie et l'Europe, sont prévus sur 5 ans, de 2022 à 2026.



Concrètement, un appel à projets a été lancé, dans le cadre du Fonds social européen, à destination des communes, des villes, des CPAS et des entreprises à finalité sociale. Pour être éligibles, leurs projets -une vingtaine sont attendus- devront être développés sur des micro-territoires de maximum 15.000 habitants au sein des arrondissements de Charleroi, La Louvière, Mons, Liège, Verviers, Namur et en province du Luxembourg. Quant aux personnes qui pourront en bénéficier, elles devront être sans emploi depuis plus de deux ans et domiciliées sur le territoire depuis au moins 6 mois.

Farciennes, dans le Hainaut, correspond parfaitement à la cible. 11.500 habitants dont 480 chômeurs de longue durée. C'est le cas de Patricia Piccolo, dont la dernière expérience professionnelle remonte à 2016. "Parce qu'en fait je suis déjà trop âgée. J'ai 56 ans et quand je fais des demandes on me répond qu'on va me répondre plus tard et on ne me contacte jamais", explique-t-elle. Dans cette commune pourtant, cela fait 15 ans qu'on multiplie les initiatives pour réduire le taux de chômage. Ils ont par exemple créé un seul et même espace pour obtenir un rendez-vous auprès de l'agence locale pour l'emploi et rencontrer "Monsieur Emploi", qui accompagne les demandeurs dans le rédaction de leur CV et dans leurs recherches. Cela avait déjà permis de faire baisser le chômage de 34% en 2007 à 18% en 2022.

Ces méthodes d'accompagnement classiques ne conviennent cependant pas à tous : "Il y a des gens qui actuellement ne travaillent pas, parce qu'il y a des freins, des obstacles, parce qu'elles ne veulent pas travailler dans le marché classique de l'emploi. Mais qui, si on leur propose un dispositif différent, seraient preneuses", témoigne Cédric Miesse, qui occupe ce poste. Une nouvelle approche, c'est justement la proposition de la Région wallonne. L'idée est de partir des compétences, des talents des demandeurs d'emploi, pour créer un job. Avec son expérience dans le secteur commercial et son envie d'aider les autres, Patricia se verrait bien à l'accueil d'une donnerie, par exemple. "L'idée que j'amène c'est vraiment ce qu je veux faire quoi. Et je pense que chaque citoyen qui a vraiment une idée précise de ce qu'il veut faire, il doit la proposer parce que c'est génial quoi. On peut ce qu'on a envie quoi."

Mais il y a une limitation : les emplois créés ne doivent pas entrer en concurrence avec ceux qui existent déjà. L'objectif est de répondre à des besoins identifiés sur le territoire, comme l'explique Benjamin Scandella, le président du CPAS de Farciennes. "Pour préparer notre candidature, on s'est adressé à nos entreprises et à nos citoyens. Il y a des pistes d'activité qui se dégagent comme évidemment de la livraison sur le temps de midi, des services de couture, un repair café, de la garde d'enfants. Maintenant il faudra évidemment voir si les compétences des citoyens qui se manifesteront correspondent avec ces besoins du territoire et c'est le travail qu'on va effectuer les prochains mois."

Le suivi et le pilotage de ce nouveau dispositif seront assurés par le Forem et d'administration wallonne et son évaluation est prévue à la mi-parcours, ont expliqué, au cours d'une conférence de presse, le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) et la ministre régionale de l'Emploi, Christie Morreale (PS). "Après la réforme des Aides à la promotion de l'Emploi (APE) et celle du Forem, c'est un 3e projet-phare de l'accord de gouvernement qui se concrétise", se sont félicités les deux responsables. "Le point de départ de ce projet innovant repose sur plusieurs principes: personne n'est inemployable; de nombreux besoins sociaux, en matière d'éducation, d'aide à la personne ou encore de transition climatique, ne sont pas couverts et enfin, on part des aspirations et des compétences des personnes concernées pour créer un emploi, avec elle et selon un processus 'bottom up'", a détaillé la ministre Morreale. Selon cette dernière, un millier de personnes -sur les 87.000 chômeurs de longue durée que compte la Wallonie- pourraient retrouver le chemin du travail grâce à ce dispositif qui devrait par ailleurs avoir "un effet boule de neige".

Entre 2022 et 2026, quelque 104 millions d'euros sont prévus pour ce projet, cofinancé à part égale par le Fonds social européen et par la Wallonie qui a déjà réservé, dans le cadre de son plan de relance, 27,7 millions d'euros pour la période 2022-2024, a de son côté souligné Elio Di Rupo. "Le Fédéral devrait nous aider. Un dialogue est prévu", a-t-il enfin assuré.