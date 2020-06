"Toi, honte de la société, oses-tu encore affirmer que j'ai menti?": une victime s'adresse directement au faux taximan

Le procès du faux taximan violeur se poursuit devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'homme est jugé pour 9 viols, attentat à la pudeur et menaces commis entre 2016 et 2019. Ce deuxième jour d'audience a de nouveau été marquée par la plaidoirie de l'avocat du présumé violeur mais surtout par l'intervention d'une des victimes. Elle s'est adressée directement à son agresseur.

La défense s'est exprimée lors de ce deuxième jour du procès de Yassine B. Cet homme de 44 ans est accusé de s'être fait passer pour un chauffeur de taxi pour agresser et violer des jeunes filles. La plaidoirie de son avocat a pu surprendre à plusieurs reprises puisqu'il n'a pas hésité à faire un rapprochement avec Georges Floyd, symbole donc de la lutte contre le racisme. "Il fallait un Algérien, on a trouvé un Algérien" a déclaré maître De Keyser présente pourtant lui-même son client comme un serial violeur et un prédateur sexuel qui n'arrive pas à dominer ses pulsions. Il prévient : "À la sortie de prison, mon client aura encore des pulsions et une vigueur renforcée par des années de prison".

J'espère que vous arriverez à éviter une nouvelle Julie Van Espen

Le moment le plus fort de cette audience a été la prise de parole d'une des victimes. La jeune femme de 21 ans, violée en novembre dernier, s'est adressée notamment au procureur du Roi qui a requis 10 ans de prison. "Vous n'avez pas réussi à me protéger en ne faisant pas le nécessaire dès les premières accusations en 2016 contre Yassine B. J'espère que vous arriverez à éviter une nouvelle Julie Van Espen".

La jeune femme s'est ensuite tournée vers son agresseur. Avec force et détermination elle l'a interpellé : "Toi, honte de la société, je veux que tu me regardes dans les yeux. Oses-tu encore affirmer que j'ai menti ?". Elle a également affirmé : "tout ce qui aurait pu m'arriver de pire, c'est d'être tuée".

"Meurtrier des âmes"

"Je pense que ça a été l'inquiétude de beaucoup de victimes dans le cadre de ce dossier, réagit l'avocate des parties civile Caroline Poiré, se rendre compte de la dangerosité de leur agresseur. Je pense à cette autre victime qui était là pour juste entre guillemets un attentat à la pudeur et qui finalement me disait : 'je sais à quoi j'ai échappé maintenant'.

Le père de la victime a également pris la parole. "Vous êtes un meurtrier des âmes" a-t-il lancé à l'agresseur de sa fille. "C'est effectivement l'âme de ma cliente qui est meurtrie depuis ce viol, donc oui le pire c'était effectivement la mort. Je pense qu'elle a craint à un moment pour sa vie", affirme maître Poiré.