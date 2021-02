"Tous les masques ne vont pas à tous les visages": les conseils d'Yves Van Laethem pour éviter les erreurs

Lors de la conférence de presse coronavirus, le porte-parole Yves Van Laethem a jugé important de "taper sur le clou": "S’il est important de porter un masque, il faut surtout le porter correctement", a-t-il déclaré.

Si le masque est devenu un nouveau vêtement dont on se serait bien passé, explique-t-il : "Quand vous choisissez un vêtement, vous le choisissez à votre taille".

Il conseille ainsi de choisir un masque adapté à la morphologie de son visage. "Il y a tellement de morphologies que tous les masques ne vont pas à tous les visages".

Comment éviter le bâillement ?

L’important est de protéger à l’expectoration de gouttelettes devant soi et sur le côté, tout en offrant une protection subsidiaire par rapport au monde extérieur. Il doit donc être suffisamment grand pour vous couvrir du menton au nez. Il ne doit toutefois pas bailler sur les côtés.

Pour éviter ce bâillement, certaines personnes croisent les élastiques au niveau des joues, ce qui n’est pas conseillé. L’autre solution, c’est de faire un nœud le plus proche de la structure du masque, pour avoir un masque mieux appliqué au niveau de la joue.





Pas de masques... de Carnaval

Actuellement, les couvre-bouche à moitié ouverts en plastique, les masques avec des valves ainsi que les foulards ou autres bandanas ne sont plus autorisés. "Ils n’offrent absolument pas actuellement, vu la large disponibilité de bons masques en tissu ou de masques chirurgicaux, une protection suffisante pour les gouttelettes. Il en va de même, pour la semaine qui vient, des masques de carnaval".

Labels qualité

Dans le cas d’un masque en tissu, celui-ci doit être suffisamment épais. On recommande d’avoir des masques à plusieurs couches, idéalement deux couches, et le nec plus ultra, avec un intercalaire en papier, par exemple. Le centre de crise conseille de consulter le site suivant qui rend compte de la qualité des produits : Centexbel.be. Pour ce qui est des masques jetables, le label "CE" garantit sa qualité.

Pour tous les masques, il est conseillé d’avoir une petite barrette ne plastique ou en métal qui permet de mieux pincer le masque et lui assuré une meilleure stabilité et une meilleure étanchéité.

