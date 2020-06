"TOUS les stages d'été pourront avoir lieu": mais dans quelles conditions?

Bénédicte Linard, ministre de la Culture et de la Petite Enfance, était invitée sur Bel RTL ce matin. Elle a notamment abordé les stages d'été… qui pourront bien avoir lieu.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil national de sécurité ce mercredi 3 juin, la Première ministre Sophie Wilmès a annoncé que les activités culturelles ou sportives organisées en groupe pourront avoir lieu si elles sont encadrés par un coach ou un animateur. À partir du 1er juillet, ces activités pourront rassembler 50 personnes maximum. "C'est une bonne nouvelle pour l'entièreté des enfants, d'abord, a déclaré Bénédicte Linard, ministre de la Culture et de la Petite Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles (Ecolo). Ils vont pouvoir reprendre des activités autres que l'école. À partir du 1er juillet, les stages sont permis, avec des conditions sanitaires, des groupes de maximum 50 enfants." La ministre insiste: cela concerne tous les stages, "qu'ils soient sportifs, culturels…"

"Des conditions sanitaires doivent être respectées"

En-dessous de 12 ans, les enfants ne devront pas porter de masques. Qu'en est-il des plus grands ? "Pour les adolescents et les adultes, le port du masque n'est pas obligatoire, mais des conditions sanitaires devront être respectées. C'est ce qui va être défini dans les fameux protocoles. Ces protocoles ont été élaborés. On les finalise aujourd'hui en regard des différentes décisions d'hier. Cela fait des semaines qu'on y travaille secteur par secteur. Il faut trouver les bonnes réponses sans faire de discrimination envers les uns ou les autres."

Quant aux académies de dessin ou de musique, elles peuvent rouvrir en suivant les mêmes règles que les écoles. "A priori, des groupes sont possibles, mais les académies s'arrêtent au 30 juin, donc elles vont reprendre plutôt à la rentrée."