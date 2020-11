Tousconcernés: découvrez la nouvelle émission quotidienne de solidarité sur RTL TVI et Bel RTL

Malgré la situation difficile que nous vivons actuellement, vous êtes très nombreux à vous mobiliser au quotidien face au virus avec cœur et générosité. Dès aujourd'hui, RTL TVI et Bel RTL vous proposent tous les jours de suivre #tousconcernés, présenté par Sandrine Corman.

"Mon rôle va être de présenter toutes ces belles initiatives mises en place par nos téléspectateurs et par nos auditeurs puisque l'émission sera relayée aussi sur Bel RTL", a expliqué Sandrine Corman dans le RTL INFO Bienvenue. "On va proposer de bonnes idées d'abord aux gens qui sont chez eux, des idées de sortie, de balades à faire avec les enfants. Ça peut être aussi des initiatives pour aider l'horeca, des projets mis en place pour aider les seniors, les gens isolés. Je pense par exemple aux lectures de livres aux personnes âgées, des lectures de contes aux enfants. On va vraiment mettre en place des petites choses qui vont pouvoir rendre notre vie en confinement plus agréable."



Aide aux séniors, aux personnes isolées, aux soignants, à vos voisins, à vos amis ou même à votre famille… Vous agissez, sans compter, pour essayer d’améliorer la vie d’autrui. Vous lancez votre propre initiative ? Vous participez à un projet qui vous touche ou vous avez une idée pour rendre le quotidien actuel plus agréable ?

RTL TVI et Bel RTL raconteront vos plus belles histoires grâce à vos vidéos, vos photos ou vos témoignages que vous pouvez envoyer par email à tous@rtl.be



Chaque geste est précieux et inspirant, partageons-les !



Sandrine Corman vous donne rendez-vous dès ce lundi avec #tousconcernés sur :

- En radio sur Bel RTL dans A votre service du lundi au vendredi, juste après le RTL INFO 10h

- En télévision sur RTL TVI, tous les jours après le RTL INFO 19h