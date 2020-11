Tousconcernés: découvrez la nouvelle émission quotidienne de solidarité sur RTL TVI et Bel RTL

(c) RTL

Malgré la situation difficile que nous vivons actuellement, vous êtes très nombreux à vous mobiliser au quotidien face au virus avec cœur et générosité. Dès aujourd'hui, RTL TVI et Bel RTL vous proposent tous les jours de suivre #tousconcernés, présenté par Sandrine Corman.



Aide aux séniors, aux personnes isolées, aux soignants, à vos voisins, à vos amis ou même à votre famille… Vous agissez, sans compter, pour essayer d’améliorer la vie d’autrui. Vous lancez votre propre initiative ? Vous participez à un projet qui vous touche ou vous avez une idée pour rendre le quotidien actuel plus agréable ?

RTL TVI et Bel RTL raconteront vos plus belles histoires grâce à vos vidéos, vos photos ou vos témoignages que vous pouvez envoyer par email à tous@rtl.be



Chaque geste est précieux et inspirant, partageons-les !



Sandrine Corman vous donne rendez-vous dès ce lundi avec #tousconcernés sur :

- En radio sur Bel RTL dans A votre service du lundi au vendredi, juste après le RTL INFO 10h

- En télévision sur RTL TVI, tous les jours après le RTL INFO 19h