Et si votre urine cachait de supers pouvoirs? "Pour nous, c’est une sorte de magie"

Ce soir à 19 heures 45, "Tout s’explique" s’intéresse aux supers pouvoirs de votre urine. Elle renferme par exemple des éléments utiles pour la fabrication des cellules souches.

Deux professeurs, qui appartiennent à l’Académie des Sciences de Chine, ont publié et breveté une façon originale et révolutionnaire de fabriquer des cellules souches grâce à l’urine humaine. "Que l’urine cache des supers pouvoirs, c’est le sujet de nombreux débats. Mais nous, nous savons que l’urine contient des cellules saines qui peuvent être utilisées pour produire des cellules souches neuronales de haute qualité, ainsi que de nombreux types de cellules souches dans le futur. Pour nous, c’est une sorte de magie".

Lorsque nous urinons, de nombreuses cellules provenant des tissus du rein quittent notre corps. Chaque jour, elles sont près de 7.000 à être ainsi évacuées naturellement et sans dommages. Elles sont donc entièrement fonctionnelles et peuvent ensuite être reprogrammées pour prendre la forme de cellules souches, avant d’être mises en culture avec des cellules nourricières. Elles peuvent ainsi se multiplier à l’infini. Elles seront ensuite destinées à devenir des cellules du sang, de l’os, de la peau, du foie et même des neurones. A l’avenir, elles pourraient être transplantées de suite ou congelées pour remplacer un jour nos cellules malades.

