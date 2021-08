"Tu doses pas?", une campagne d'information sur la pandémie à destination des jeunes

(Belga) Une nouvelle campagne d'information virtuelle sur la crise sanitaire vient d'être lancée à destination des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Baptisée "Tu doses pas?", elle a pour objectif d'informer sur les enjeux sociétaux de la pandémie de Covid-19, indique mercredi dans un communiqué le Service d'information sur les Études & les Professions (Siep), à l'initiative de l'opération.

La campagne interpelle d'emblée les jeunes avec son titre "Tu doses pas?", une expression que les ados utilisent parfois pour signifier à leur interlocuteur qu'il exagère ou se trompe. "On peut y voir une référence à la propagation des fake news contre laquelle les jeunes tentent de lutter. Ou encore, une référence à la difficulté des jeunes à maitriser leur propre situation en ces temps de crise. Enfin, on retrouve une subtile allusion à la vaccination", expliquent les créateurs du projet. La campagne se décline en un site internet Padlet (un mur virtuel collaboratif; NDLR) riche en podcasts, vidéos, articles de presse et webinaires qui portent sur des sujets sociétaux variés afin "d'étudier la pandémie sous tous les angles". "Parce que, oui, une pandémie, c'est bien plus qu'une question de santé", remarque le Siep. Un compte Instagram a également été créé pour compléter le site et atteindre un public jeune. "Même si les 16-30 ans maîtrisent les codes d'Internet et connaissent ses méandres, un coup de pouce est parfois nécessaire pour faire le tri entre fake news et informations de qualité", pointent les initiateurs de la campagne. Par ailleurs, il a été observé que, pendant la crise, la communication envers les jeunes a été largement insuffisante. "Pourtant, ils sont bien là et tentent de comprendre pourquoi cette pandémie a mis toute la société 'en PLS' (Position latérale de sécurité, K.-O. dans un langage jeune; NDLR)", relèvent-ils. Grâce à cette campagne, les jeunes peuvent s'informer, s'interroger et s'approprier les enjeux sociétaux de la pandémie de Covid-19 pour, finalement, se demander quel rôle ils peuvent bien avoir dans ce contexte bouleversé, fait valoir le Siep. La campagne, qui se déroulera jusqu'au 15 octobre 2021, a été développée par le Siep, en partenariat avec Latitude Jeunes ASBL, les Jeunes MR, DéFI Jeunes et le Mouvement des Jeunes socialistes. (Belga)