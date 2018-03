"Un avion Tui fait des tours au-dessus de la Belgique depuis plusieurs heures": que se passe-t-il?

Vous êtes plusieurs à nous avoir avertis qu’un avion de la compagnie Tui qui a décollé vers 14h30 de Bruxelles vers Charm el-Cheikh effectuait des tours au-dessus de la Belgique depuis plusieurs heures. "Que se passe-t-il de ce Boeing de Tuifly parti il y a presque 1h de Bruxelles pour Charm el-Cheikh ? Il fait le tour de la Belgique comme on peut le voir sur Flightradar", nous a notamment écrit l’un de vous via le bouton orange Alertez-nous.





"L’avion, avec 139 passagers à son bord, a été victime d’un problème technique"



La compagnie aérienne nous a confirmé que le vol JAF7993 effectuait ce dimanche après-midi des tours au-dessus de la Belgique suite à un problème technique au-dessus du Luxembourg. "L’avion, avec 139 passagers à son bord, a été victime d’un problème technique, heureusement sans gravité. L’équipage a tout de même préféré retourner à Bruxelles et comme il avait été rempli de kérosène pour un long vol, il a dû effectuer plusieurs tours au-dessus de la Belgique pour pouvoir atterrir", nous a expliqué Sarah Saucin, porte-parole de Tuifly.





Les passagers pris en charge



À l’atterrissage, les passagers seront immédiatement pris en charge et installés dans un autre avion à destination de la station balnéaire. "Ceux qui s’y trouvent actuellement et attendaient l’avion de Tui pour rentrer à Bruxelles ont été emmenés à l’hôtel et pourront prendre un vol lundi matin en direction de notre capitale", a précisé Mme Saucin.