"Un Belge sur 4 doit faire demi-tour": un policier explique comment se déroulent les contrôles aux frontières (vidéo)

Ce samedi marque le début officiel des vacances de Pâques. Pour beaucoup, la tentation de partir à l'étranger est grande, mais les voyages sont toujours interdits. La police fédérale de la route contrôle les véhicules en direction des Pays-Bas. Elle vérifie que les règles soient bien respectées. "Les motards prennent 5 à 10 voitures sur l'autoroute et les accompagnent sur un parking où les gens sont contrôlés. Ce sont surtout les Belges qu'on cherche. On regarde s'ils ont un coffre ou d'autres signes externes qui indiquent qu'ils partent en voyage", explique Graham Verschaeve, responsable opérationnel de la police fédérale de la route.



Ce dernier précise qu'une personne sur 4 doit rebrousser chemin, car le motif n'est pas essentiel. "On a contrôlé 80 voitures et 25 ont dû faire demi-tour".

Depuis le 27 janvier, les voyages non-essentiels sont interdits, rappelle-t-il. "Avec la police fédérale de la route, on a déjà contrôlé 16.000 voitures seulement sur les autoroutes, dont 470 infractions sur le motif du voyage non-essentiel. Ca veut dire qu'on a 8 infractions constatées par jour", détaille le policier.

Graham Verschaeve insiste sur le fait que le but des contrôles de police n'est pas de mettre des amendes, mais de faire respecter les règles.



Si les Belges qui traversent la frontière n'ont pas de justification pour leur déplacement, ils sont donc invités à faire demi-tour. "A ce moment-là, il n'y a pas encore d'infraction, car ils n'ont pas quitté le territoire. Il n'y a donc pas d'amende dressée", précise notre journaliste Arnaud Gabriel.



En cas d'infraction, l'amende est de 250 euros par personne présente dans le véhicule.