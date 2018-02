Les Belges, l'amour et le sexe: "Un jour, j'ai invité 2 amies à ...BATIFOLER"

Pour la Saint-Valentin, Julie Taton vous propose une émission sur les Belges, l'amour et le sexe ce soir sur RTL-TVI.

RTL TVI vous propose de poursuivre l'expérience et de vous informer sans complexe et avec légèreté, humour et bonne humeur sur ces sujets parfois tabous.



Ce soir, Julie Taton et le sexologue Pascal Dessuter prendront le pouls des comportements et préférences des Belges sur le sexe et l'amour aussi lors d'une émission spéciale Saint-Valentin. Une femme y raconte une histoire surprenante. "Un jour pour son anniversaire, j'ai invité 2 amies à batifoler. Nous avons batifolé à trois devant lui, puis avec lui", détaille la Belge dans l'extrait de l'émission.



Retrouvez le reportage "Les Belges, l'amour et le sexe" à 19h45 ce soir sur RTL-TVI.