"Une enquête est nécessaire sur des abus sexuels au sein des témoins de Jéhovah": des voix s'élèvent

Le Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires (CIAOSN) demande à la Chambre d'initier une enquête sur des abus sexuels de mineurs au sein des témoins de Jéhovah, rapporte De Morgen, jeudi. Le parquet a été informé également.



Ce centre indépendant relevant du SPF Justice a reçu différents témoignages directs et indirects au cours de l'année. Il s'agit de personnes qui affirment avoir subi des violences sexuelles étant enfants au sein de la communauté des témoins de Jéhovah. Les voix se sont élevées après que la fondation néerlandaise Reclaimed Voices a reçu plus de 230 témoignages, après quoi les autorités judiciaires ont perquisitionné des églises et habitations des témoins de Jéhovah.

Le CIAOSN demande désormais à la Belgique de lancer une commission d'enquête parlementaire. La demande a été introduite auprès du président de la Chambre Siegfried Bracke. Le parquet a également été informé.