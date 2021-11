"Une nouvelle génération de médicaments": une piste envisagée pour mieux combattre la mucoviscidose

Le RTL info Bienvenue s’intéressait à la mucoviscidose. Une maladie qui touche "environ 1370 personnes en Belgique", explique Stefan Joris, président de l’association Muco.

"Cette maladie se caractérise par un mauvais transport de chlore dans le corps", détaille-t-il encore. "Cela entraîne une mauvaise circulation des mucus qu’on a tous dans le corps. Ça se répercute au niveau des poumons où ça provoque des lésions, des inflammations, etc et au niveau de la digestion surtout, les enzymes n’arrivent pas aux aliments qui ne peuvent pas être digérés et absorbés par le corps."

La mucoviscidose est une maladie génétique, qui se transmet à la naissance et que l’on ne peut pas attraper comme cela.

Gaëlle fait partie des 1370 patients atteints de cette maladie. Présente sur le plateau du RTL info Bienvenue, elle raconte que "la conséquence la plus importante c’est que je ne peux plus travailler" déplore-t-elle, mettant en cause les "traitements lourds, quotidiens" qui prennent "quelques heures par jour."

Le traitement lourd dont parle Gaëlle passe notamment par "des aérosols plusieurs fois par jour, la désinfection des aérosols, la prise des médicaments (entre 30 et 40 gélules par jour dans son cas)."

Outre son travail, la maladie a impacté la vie de famille de cette mère de trois enfants. "Je suis seule avec trois ados, mon état de santé se dégradait très fort quand je travaillais", confie Gaëlle qui a dû arrêter de travailler sur ordre des médecins.

Heureusement, malgré les coups durs, Gaëlle a pu compter sur le soutien de ses parents qui venaient s’occuper des enfants alors qu’elle était hospitalisée. "Maintenant mon aînée a 20 ans et peut conduire mais avant c’était plus compliqué", rapporte-t-elle encore.

Aujourd’hui, Gaëlle se sent mieux grâce à un nouveau type de médicament qui devrait arriver prochainement sur le marché en Belgique. "C’est une nouvelle génération de médicaments qui vont s’attaquer à la cause de la maladie au lieu de combattre les symptômes", précise Stefan Joris. "Avec ces médicaments, on sait aider 400 à 500 personnes en Belgique."

Dans le but d'aider à financer la recherche à trouver des traitements adaptés à chaque patients, des chaussettes sont mises en vente au prix de 10 euros.