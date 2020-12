"Voisins qui dénoncent", "patrouilles de police": ceux qui loueront un gîte en Wallonie devront se tenir à carreau (vidéo)

Afin d'éviter tout débordement dans les gîtes, les gouverneurs wallons demandent aux propriétaires de prendre certaines informations sur les locataires. Des informations qui seront transmises uniquement en cas de contrôle policier.

Nos reporters Christophe Clément et Benjamin Vankelst ont rencontré Arnaud Delzandre, propriétaire d’un gîte à Durbuy. D’ordinaire, il peut accueillir jusqu’à 34 personnes. Mais cette année, pour le réveillon de Noël, seuls cinq visiteurs pourront profiter du lieu. "Il s'agit d'une famille plus un invité, mais en temps normal, c'est-à-dire hors crise covid, on accueille 5 à 6 familles", explique Arnaud Delzandre.



La police patrouille et se fie aux dénonciations

Durant les vacances de Noël et plus particulièrement aux réveillons, la zone de police "Famenne Ardenne" prévoit de patrouiller à proximité des gîtes. Objectif : contrôler depuis l’extérieur le respect des bulles sociales. "Il y aura quelques équipes en plus, prévient Philippe Bontemps, bourgmestre de Durbuy. La zone de police connaît les adresses des grands gîtes et les véhicules passent pour voir s'il n'y a pas un nombre trop important de voitures devant un gîte. Il faut savoir aussi que parfois, des voisins dénoncent un grand nombre de personnes ou de voitures devant un gîte".





La police aura plus facilement accès aux noms des personnes ayant réservé

Conformément à la loi, les cinq gouverneurs wallons demandent aux propriétaires d’identifier toutes les personnes séjournant dans leur gîte. Notées dans un registre, au plus tard le jour d’arrivée, ces données devront être tenues à la disposition de la police. "L'idée n'est pas de tenir un fichier des vacanciers, mais de faciliter en cas de contrôle, l'identification des personnes qui ont loué et qui seront tenues pour responsables s'il y a un rassemblement illégal, c'est-à-dire au-delà du ménage plus une personne de contact", explique Olivier Schmitz, gouverneur de la province de Luxembourg.

Ardenne-Etape, qui représente 1800 propriétaires, dit soutenir la démarche des gouverneurs. Les contrats de réservation établis par l’agence comprennent d’ailleurs déjà ces données et les clients sont informés de l’obligation de respecter les règles sanitaires.

