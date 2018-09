Son véhicule attire l'attention de la police: "Il y a 2,3 tonnes de chargement, c'est ÉNORME" (vidéo)

L'équipe d'Enquête a suivi une patrouille de police. Les agents ont repéré une remorque trop chargée.

Des agents de police ont escorté un conducteur et son chargement jusqu'à l'endroit de pesée, car ils ont constaté que le véhicule dépassait largement la limite autorisée. "Avec le poids de la remorque vide de 300 kg, votre chargement est à 2,6 tonnes, donc il y a 2,3 tonnes de chargement", a expliqué l'agent au conducteur. "Ce n'est pas possible", a répondu l'automobiliste.



"Si, c'est énorme. Vous imaginez, on se retrouve avec une remorque sans chaîne de sécurité, sans éclairage", a détaillé le policier. Le coéquipier lui a rappelé les règles en la matière. "Avec votre véhicule, vous pouvez prendre 580 kg maximum", lui a lancé l'agent.



L'homme roulait donc avec un chargement qui dépassait plus de trois fois la limite autorisée.



