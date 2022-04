1.000 postes à pourvoir à l'aéroport de Bruxelles avant le début de la haute saison

1.000 postes sont à pourvoir à l'aéroport de Bruxelles. La reprise est là et il manque du personnel, que ce soit pour la manutention des avions, des bagages mais aussi dans l'Horeca. L'aéroport aimerait trouver cette main d'œuvre avant la haute saison qui débute en juin.

Comme de nombreux secteurs, l’aéroport de Bruxelles a souffert de la crise sanitaire. 4.000 personnes ont perdu leur travail suite à un licenciement ou un départ volontaire. Aujourd’hui, l’activité de l’aéroport revient doucement à la normale. 1.000 postes sont désormais à pourvoir.

"On recherche du personnel dans le manutentionnaire, des employés opérationnels, des agents de douane. Il y a aussi des métiers moins visibles, du côté administratif. On recherche du personnel en management, des comptables, du personnel en informatique", indique Isabelle Borli, directrice générale Aviato, la maison de l’emploi de l’aéroport.

L’aéroport regorge de sociétés variées qui ont besoin d’augmenter leur personnel. C'est notamment le cas d'Aviapartner Belgium, une entreprise de gestion des vols passagers. Elle recherche près de 200 nouvelles recrues.

Flexibilité requise pour travailler à l'aéroport

L’objectif de l’aéroport est de renforcer ses équipes pour la haute saison de cet été afin d’éviter quelques désagréments. "Vous pourriez peut-être attendre pendant 30 minutes dans la file des contrôles passagers ou avoir un peu de retard quand vous allez récupérer votre bagage à votre retour. Mais pas de scénario catastrophe en tout cas", rassure Isabelle Borli.

Travailler à l’aéroport nécessite une flexibilité. Il faut être prêt à travailler de nuit et les week-ends. Il faut aussi pouvoir communiquer dans plusieurs langues. "La barrière de la langue est importante mais on la considère comme étant un faux problème dans le sens où il faut des compétences linguistiques de base. Mais il faut surtout être motivé à apprendre et développer ces compétences", précise Romain Adam, porte-parole d'Actiris.

La maison de l’emploi de l’aéroport communiquera son plan d’action la semaine prochaine. En attendant, les personnes intéressées peuvent déjà postuler en ligne.