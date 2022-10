Un adolescent sur cinq est inattentif en traversant la rue: "Ils ont leurs yeux rivés sur leur GSM dans la circulation"

VIAS met en garde les jeunes qui ont l'habitude de consulter leur téléphone en rue : il convient de rester attentif en traversant la route.

Un adolescent sur cinq est inattentif en traversant la route. Voici ce que révèle une étude de l’Agence pour la sécurité routière (VIAS) : "Il y a certains endroits ou certains moments à risques pendant la journée, surtout à la sortie du bus où les jeunes ont tendance à traverser n'importe comment", explique Benoit Godart, le porte-parole de VIAS.

L’utilisation du smartphone en marchant en serait la cause principale, précise-t-il : "À la sortie des cours, parfois, ils ont été frustrés de ne pas pouvoir l'utiliser en cours. Donc ils l'allument vite et ont les yeux rivés dessus et continuent dans la circulation".

C'est au moment de traverser la rue que les risques sont les plus importants, "surtout quand la chaussée n'est pas protégée par un feu", ajoute Benoit Godart.

Pour diminuer les risques, VIAS conseille de "au moins baisser le son lors de la traversée d'une chaussée qui peut être dangereuse", ou d'au moins enlever une oreillette sur les deux : "Ça vous coupe totalement des bruits de la circulation", met en garde le porte-parole.