1 agence de voyage sur 2 est dans le ROUGE: le secteur du tourisme manifeste à Bruxelles

Une manifestation européenne du secteur du tourisme se tient ce midi entre le Cinquantenaire et les bâtiments de l'Union européenne à Bruxelles. A peine 400 personnes sont attendues, règles covid oblige. Les acteurs du tourisme en Belgique mais également de tous les pays voisins, Allemagne, Pays-Bas, France, Luxembourg, seront représentés. Une réunion avec la commissaire européenne aux Transports et au Tourisme, la Roumaine Adina Valean, est également prévue.

L'industrie du voyage rappelle qu'elle court à la catastrophe. Elle représente 1 personne active sur 10 dans le monde en 2019, soit 330 millions d'emplois. Le secteur avait un poids de 7,5 billions d'€.

3 agences sur 10 risquent la faillite

En Belgique, malgré une timide reprise, on estime que 3 agences de voyages sur 10 courent à la faillite. Et 16% pourraient ne pas survivre. Bref, cela fait quasiment 1 agence sur 2 qui est dans le rouge. Il faut dire que les réservations sont en baisse de 70% par rapport à 2019.

Les pertes d'emplois se multiplient et la plupart des petites agences fonctionnent au ralenti. En cause, la peur de la population de partir en vacances et surtout les zones rouges qui se multiplient.



"Je ne veux pas prendre de risques avec les enfants et on reconfine un peu partout, je préfère rester", nous explique une dame qui se rend dans un agence bruxelloise pour annuler son voyage.

"Les gens attendent"

Le problème est là : la situation change partout et tout le temps et donc les contrats de voyage à l’étranger se font rares.



Une gérante confirme: "On a très peu de réservations, j’en ai fait deux pour le ski mais c’est avec de si puisque c’est entre autres la Suisse et aujourd’hui la Suisse est toujours dans le rouge donc à voir je ne suis même pas sûre que ces personnes puissent partir... Les gens attendent, on a des dossiers en attente de report, tous ces dossiers restent en stand-by jusqu’à l’ouverture des frontières et ce ne sera peut-être pas pour tout de suite".

Et dans cette période creuse, les personnes âgées qui constituent la clientèle principale, ne viennent pas. "On a quand même pas mal de personnes de plus de 70 ans ici à l’agence et elles ont peur tout simplement de prendre l’avion et même de prendre un car… Ça devient compliqué", résume cette professionnelle du tourisme.