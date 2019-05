1 Belge sur 10 abuse du fastfood: "Les gens ne savent plus cuisiner"

Ce lundi 6 mai, c'est la Journée internationale sans régime, une journée pour promouvoir l'importance d'une alimentation et d'un mode de vie sain. Selon une étude de l'application de rencontres Twoo, 10% des belges "abusent" du fastfood, en y mangeant au moins deux fois par semaine.

"Des nuggets, des burgers et des frites", voici le menu de Cathy, Daniel et de leur fille Gabriella. Comme ce couple, de nombreux Belges aiment se rendre régulièrement dans un fastfood.

Selon le sondage, 1 Belge sur 10 mange au moins deux fois par semaine dans un établissement de restauration rapide. Cette catégorie admet être trop paresseuse pour préparer des aliments frais. En moyenne, les Belges consacrent 1h30 par jour à leur alimentation, contre 1h aux Etats-Unis et 2 heures en France.





Pas forcément une "mauvaise" chose

Les raison du succès du fastfood: c'est rapide, moins cher et ça fait plaisir aux enfants. Il n'y a pas de fréquence "conseillée" pour le fastfood, l'important c'est d'avoir une alimentation globalement équilibrée sur la semaine. Par ailleurs, les modes de vie axés sur le travail et les loisirs laissent peu de temps pour cuisiner.

80% des sondés déclarent essayer de manger équilibré. Mais il y a un décalage entre les déclarations et les habitudes alimentaires réelles. Généralement, les célibataires se nourrissent moins bien que les familles. Ils veulent juste manger rapidement et ne prennent pas plaisir à cuisiner seul.





Les gens ne cuisinent plus



Autre constat : les personnes ne savent plus cuisinier. "On voit que les parents ont moins appris à leurs enfants à cuisiner", pointe Serge Pieters, professeur de diététique à la Haute école Léonard de Vinci.

Les familles ont un rôle d'exemple pour les enfants et ils partagent leurs repas ensemble ce qui incite à cuisiner. Par ailleurs, 65% du panel ne s'intéresse pas à l'alimentation biologique. Seuls 13% se déclarent végétariens ou végétaliens.

A noter que bien manger est bon pour la santé mais aussi pour le moral. Les études prouvent qu'une bonne alimentation donne une meilleure estime de soi.