1 Belge sur 4 n'osera pas se montrer en maillot de bain cet été

Selon une étude, 1 Belge sur 4 n’ose pas s'afficher en maillot, ni même en sous vêtements. Souvent, c'est à cause de son poids que l'on a honte de son corps.

Rencontres dans une boutique de maillots de bain à Jambes (Namur). Peu convaincue par son essayage d'un maillot une pièce, Mathilde opte finalement pour un bikini. Pas de doute, Mathilde ne fait pas partie de ces Belges qui ont peur de s'exposer. "J'estime qu'il faut accepter le corps qu'on a tel qu'il est", dit-elle. "Mes parents m'ont toujours éduquée dans cet optique 'on est comme on est et il faut s'amuser quoi qu'il arrive".

Dans ce magasin de sous-vêtements et de maillots, cet avis est largement partagé par les autres clientes. "Moi je m'en fous", lâche une adolescente. "On se met en maillot pour se détendre et le regard des gens on s'en fout", ajoute-t-elle.



"Là j'ai pas de problèmes avec mon corps. C'est peut-être pour ça que tout va bien", confie une cliente. "Au fur et à mesure, elles se libèrent, elles prennent de l'assurance, de la confiance, et justement celles qui ont quelques kilos en trop, elles continuent à mettre des bikinis. Elles se sentent bien dans leur peau, bien dans leur corps", témoigne Nathalie Quinet, gérante de la boutique "Lingerie Bigot".



Mais quand on pose la question dans la rue, ce n'est visiblement pas le cas pour tout le monde. "Je ne mets pas de bikini. C'est un maillot de bain", confie une femme de 66 ans. "Je suis très bien comme je suis. Je n'ai aucun complexe à ce niveau-là", assure au contraire un jeune homme. "J'ai un maillot qui couvre un peu plus mon corps parce que je suis un peu moins à l'aise", confie son amie. Pour ces personnes un peu moins à l'aise, il y a le tankini.