Nouveau FIASCO pour les pass VIsitWallonia: 100.000 connections simultanées, message d'erreur et bug du site

Vous avez été nombreux, une trentaine, à nous contacter ce matin via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un problème lié au site VisitWallonia pour la distribution des 25.000 pass prévue ce lundi 5 dès 8h du matin. Que s'est-il passé? Pourquoi un message d'erreur s'affichait?

"Aujourd'hui, jour de distribution des pass Wallonia. Je suis en congé, mais je mets un réveil pour être certaine de ne pas les manquer. Résultat : il est 8h39 et alors que je suis rentrée très aisément sur le site (quelques secondes de flottement de stress, mais rien de grave), cela fait 39min que je refresh le code captcha utilisé comme sécurité, sans succès. J'ai eu droit à 4 messages d'erreur", nous explique Amanda via le bouton orange Alertez-nous.

Comme Amanda, vous avez été une trentaine à nous contacter ce matin dès 8h10 via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler qu'un message d'erreur lié au captcha (NDLR, outil de sécurité permettant de différencier de manière automatisée un utilisateur humain d'un ordinateur) vous empêchait de vous connecter au site VisitWallonia pour bénéficier du pass vacances. Chaque pass est d’une valeur de 80 euros.

"Malgré l'offre alléchante Visit Wallonia, impossible de finaliser la procédure par un bug captcha. J'ai essayé via smartphone, via PC et impossible...", signale une internaute. "Scandaleux! Je me suis réveillée une heure plus tôt pour commander un pass Wallonia et au moment de m’inscrire, gros bug sur le site", nous envoie Mariam. "Une fois de plus j’étais sur les starting-blocks dès l’ouverture du site pour chaque fois tomber sur une erreur dans la génération du Captcha. J’y ai passé une bonne demi-heure avec chaque fois le même résultat m’empêchant de soumettre ma demande", confirme Laura.



Plusieurs messages d'erreur liés au captcha sur le site VisitWallonia © Capture d'écran envoyée via le bouton orange Alertez-nous.

Tous les messages que nous avons reçu vont dans ce sens. Mais que s'est-il passé ce matin avec le site VisitWallonia? Y a-t-il eu trop de connections au même moment? Et les 25.000 pass, ont-ils pu être distribués suite à ce bug?

"Un problème technique" qui a décalé la procédure de 10 minutes

Contacté, le directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme, Pierre Coenegrachts, explique qu'il y a eu "un soucis avec le captcha, là où ne s'y attendait pas". Ce problème technique "a décalé la procédure de 10 minutes le temps que Cirklo Belfius, la société qui s'occupe de ça, règle le souci", précise Pierre Coenegrachts. Le site était donc opérationnel à partir de 8h10 ce lundi matin et le bug lié au captcha résolu.

Suite à ça, "les 25.000 pass se sont écoulés en 20 minutes", pointe le directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme, en précisant que 100.000 personnes se sont connectées simultanément, ce qui a pu engendrer d'autres soucis techniques.

Le directeur général adjoint assure qu'un "renforcement des mesures techniques" a lieu à chaque fois afin d'éviter ce genre de bug. "Pour éviter les problèmes rencontrés précédemment, nous avions renforcé les serveurs et fait appel à un centre d'appel professionnel". Pourtant, le site a quand même planté, laissant des centaines voire des milliers de personnes dans l'incompréhension. Et surtout, lésées d'avoir rater l'opportunité de recevoir ce pass alors qu'elles étaient connectés, pour la plupart, dès 8h ce matin et même plus tôt.

Une offre agrandie pour les pass distribués ce lundi

"Nous avons élargi notre offre depuis la dernière fois", se réjouit Pierre Coenegrachts. "Désormais, le bon de 80 euros peut-être utilisés dans environ 800 musées, parcs d'attractions, hébergements, etc. en Wallonie." Limités à un par ménage, les 25.000 bons attribués ce lundi sont valables jusqu'au 31 août. "Pour ceux qui n'auraient pas réussi à mettre la main sur un pass, une centaine de bons de réduction valables toute l'année sont disponibles sur le site de Wallonie Belgique Tourisme", rappelle le directeur adjoint de Wallonie Belgique Tourisme.

Lancée dans l'optique de permettre aux Belges de profiter de la Wallonie à l'heure où la pandémie de coronavirus complique les voyages, le pass VisitWallonia est aussi un coup de pouce pour le secteur touristique. "L'objectif est de contribuer à relancer le secteur en proposant à nos concitoyens, qu'ils soient Wallons, Bruxellois ou Flamands, de profiter de l'offre touristique de notre pays", conclut Pierre Coenegrachts.

Vers un nouveau système?

Ce bug de captcha fait écho aux nombreux soucis qu'a connu la distribution des pass VisitWallonia depuis leur mise en place, et pose de nombreuses interrogations concernant la procédure suivie pour distribuer ces pass. Avec plus de 3 millions d'habitants, cette technique du "premier arrivé, premier servi" peut engendrer de nombreux soucis techniques au vue de l'offre alléchante des pass VisitWallonia qui sont disponibles en petite quantité. Qu'en sera-t-il pour les prochains pass?