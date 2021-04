134.000 ménages pourront se fournir en électricité et en gaz auprès... de Colruyt

A partir de ce mardi, DATS 24, fournisseur de carburant du groupe Colruyt, distribuera du gaz et de l'électricité 100% verte et belge aux ménages et clients particuliers en Flandre et en Wallonie, annonce-t-il mardi.

La chaîne de supermarchés recourt à l'électricité verte pour sa propre consommation énergétique depuis des années déjà, souligne-t-elle par communiqué. L'offre est toutefois limitée à 134.000 ménages, un nombre que DATS 24 peut approvisionner en électricité verte qu'il produit lui-même à partir de ses propres parcs éoliens offshore, son parc éolien de Hal ou son usine de biogaz à Quévy, où les excédents alimentaires sont transformés. Le client pourra même choisir la source de son électricité verte.

"Mais s'il y a de l'intérêt, nous pouvons continuer à investir dans notre propre production et ainsi augmenter le nombre de clients", a déclaré un porte-parole de DATS 24. Pour l'instant, le fournisseur ne distribuera de l'électricité et du gaz naturel qu'en Flandre et en Wallonie, et pas à Bruxelles. "L'approvisionnement en énergie des particuliers est neuf pour nous, et Bruxelles est un marché complexe. Nous examinerons à terme si la livraison est aussi possible dans la Région-Capitale."