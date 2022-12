140.000 personnes atteintes d'Alzheimer en Belgique: pourquoi les femmes sont-elles plus touchées que les hommes?

La démence est désormais la première cause de mortalité en Belgique selon une étude de l'institut de santé Sciensano. 9% des décès sont provoqués par des maladies comme l’Alzheimer.

La démence touche 200.000 Belges et représente 9% des causes de mortalité. Elle se hisse désormais à la première marche du podium. 140.000 personnes sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. "Le facteur principal est le vieillissement de la population. On a de plus en plus de personnes qui atteignent un âge élevé en Belgique et l'âge est le principal facteur de risque pour la démence en Belgique", explique Aline Scohy, chercheuse pour Sciensano.

"Il fut un temps où on considérait que l'on ne mourait pas de la maladie, mais bien avec la maladie. Aujourd'hui, on considère que comme la maladie d'Alzheimer est responsable d'un certain nombre de signes et de symptômes qui finissent par entraîner un décès, même si c'est d'autre chose, on peut dire que la maladie d'Alzheimer en est la cause", éclaire Jean-Christophe Bier, neurologue.

Durant ces quinze dernières années, on constate une progression de 2% de la maladie d'Alzheimer . Les AVC et les cancers du poumon sont désormais les 3e et 4e causes de décès. Face à cette triste réalité, nous ne sommes pas tous égaux. Chez les femmes, la démence représente 12% de leur mort contre 6% pour les hommes. Les femmes vivent plus longtemps, mais une autre réalité sociologique peut expliquer cette différence.

"Bien souvent, on pose un diagnostic de la maladie d'Alzheimer chez les patients déments, autrement dit qui sont en perte d'autonomie. Dans les populations plus âgées, les femmes font beaucoup plus de choses que les hommes. Donc on se rend plus vite compte du fait qu'elles n'y arrivent plus", justifie Jean-Christophe Bier.

Face à l'évolution des maladies neurologiques, le nombre de personnes atteintes par l'Alzheimer devrait s'accentuer dans les années à venir. La province d'Anvers reste la plus touchée par ce type de mortalité.