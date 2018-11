140 passagers de Brussels Airlines sont bloqués en Israël: "Les gens sont proches de l’insurrection"

140 passagers de la compagnie Brussels Airlines sont coincés depuis deux jours à Tel Aviv. Un problème technique a été détecté sur l'avion qui devait les ramener en Belgique dimanche après-midi. Et la réparation prend plus de temps que prévu. Les passagers perdent patience.



Parmi eux, Nathalie, une maman de cinq enfants: "On était le vol de 16 heures. Au bout d’une demi-heure, on nous a dit que l’avions ne pourra pas décoller parce qu’il y avait un problème technique. Vers 10 heures du soir, ils nous ont dit qu’on devait sortir tous nos bagages de la soute. On nous a dit que l’avion ne pourrait pas décoller, et qu’on ne pouvait pas nous remettre sur d’autres compagnies. Donc nous, nos enfants ont loupé l’école. Enfin, c’est dingue, il n’y a pas de communication. On a envoyé des mails, on a téléphoné. Le call center de Brussels Airlines n’était pas au courant. Les gens sont proches de l’insurrection", a-t-elle expliqué à Camille Mathoulin.

Brussels Airlines affirme faire le nécessaire pour placer les passagers sur d'autres vols. La compagnie prend également en charge les frais d'hôtels et espère que l'avion bloqué pourra décoller aujourd'hui.