Quelque 15.083 dossiers concernant des indemnisations de personnes en situation de handicap ont dépassé le délai de traitement de six mois auprès de la DG Personnes handicapées, déplore dans un communiqué jeudi le Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH), citant des chiffres du mois d'août. "5.238 personnes attendent même une décision depuis plus d'une année."

"Il ne faut jamais oublier qu’il s’agit d’une allocation qui se situe en-dessous du seuil de pauvreté. On est à 1.200 ou 900 euros quand on est isolé", souligne Gisèle Marlière, présidente du conseil supérieur national des personnes handicapées. "Ce sont des personnes qui se trouvent dans des situations très précaires et qui comptent sur ce revenu. Nous tirons la sonnette d’alarme. La ministre a développé un plan, de management et de moyen complémentaire pour renforcer le personnel et accompagner le personnel. Ce plan est indispensable. Si nous n’obtenons pas de moyen après le conclave budgétaire, la situation va être explosive et dramatique. La situation était catastrophique il y a 5 ans et elle l’est toujours."

Le CSNPH demande qu'un plan soit mis en place afin de rattraper ce retard. "Le CSNPH s'est vu promettre un compte-rendu analytique au début de l'automne, ce nouveau report de la présentation de ce rapport" inquiète le Conseil, indique-t-il. "Entretemps, de nouvelles demandes suite aux dernières réformes sont introduites." "Derrière les 15.083 dossiers dont le traitement dépasse les six mois au 31 août 2021, il y a autant de familles qui vivent une situation financière précaire et difficile", souligne le CSNPH. Ce dernier réclame encore que "la gestion des dossiers et les moyens dégagés soient des priorités élevées pour la ministre aux personnes handicapées, pour le président du SPF Sécurité sociale et pour le directeur général à venir", conclut-il.