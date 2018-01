150 profs et parents réunis pour débattre du Pacte d'excellence qui doit réformer l'enseignement

Les futures grilles horaires du pacte d'excellence sont examinées ce samedi par des parents, des citoyens et des enseignants.

Cent cinquante personnes, des enseignants, quelques directeurs d'école ainsi que des parents, participent ce samedi à une "journée du consensus" pour exprimer une série d'avis sur la future organisation des cours tel que prévu par le Pacte pour un enseignement d'excellence. Ceux-ci doivent notamment se prononcer sur différentes propositions de grilles horaires, tant dans le primaire que le secondaire jusqu'en fin de 3e secondaire. Cent cinquante ont été retenues parmi elles afin de constituer un groupe représentatif assemblant des enseignants, quelques directeurs ainsi que des parents.

"Il n'y a personne de l'administration", a assuré Mme Schyns. Elle a rappelé que ce panel avait été constitué avec le concours d'un bureau d'experts indépendants et certains organisateurs du G-1000, ce sommet citoyen organisé en 2011 qui avait rassemblé 1.000 citoyens pour discuter démocratie et organisation de l'Etat.

La méthode de travail que poursuivra le panel samedi est elle aussi sérieuse et éprouvée, a ajouté Mme Schyns. Un collectif d'enseignants opposés au Pacte d'excellence s'est plaint récemment sur les réseaux sociaux de ne pas avoir été intégré à ce panel. Devant les députés jeudi, Mme Schyns a indiqué que ceux-ci seront invités prochainement à son cabinet pour exprimer leurs doléances.

"Ces 150 personnes sont une étape. Nous avons, dés le début du pacte, travaillé avec des questionnaires en ligne, avec des ateliers pédagogiques. Il y a eu des rencontres très grand public avec plus de 5 000 personnes rassemblées. On va poursuivre le participatif. Il y a des forums citoyens pour les parents et pour les enseignants qui sont organisés dans les deux mois qui viennent. On peut toujours s'inscrire sur anousdejouer.be