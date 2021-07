17.500 foyers privés d'électricité ce vendredi soir: que faire si votre installation électrique a été inondée?

17.500 foyers étaient toujours privés d'électricité ce vendredi soir selon la porte-parole du gestionnaire de réseau ORES. Annabel Vanbéver était invitée dans le RTL INFO 19H ce vendredi. Elle a donné plus de précisions sur les dégâts causés par les inondations et les conseils à suivre si votre installation électrique a été inondée.

Luc Gilson: Combien de foyers sont encore privés d'électricité ce vendredi soir?

Annabel Vanbéver: Au moment où on se parle ici, on estime à 17.500 foyers qui sont privés d'électricité. La situation évolue, la situation s'améliore. Ce midi, sur votre plateau, on annonçait 20.000 foyers privés d'électricité. Donc on peut dire qu'on va dans le bon sens.

Luc Gilson: Les dégât sont considérables sur le réseau?

Annabel Vanbéver: Les dégâts sont considérables pour peu qu'on les voit. Parce que ce qu'il s'est passé, ce sont des inondations dans nos cabines. A ce stade, on a encore 215 cabines inondées. Donc ça veut dire que nos équipes ne peuvent pas aller voir ce qu'il s'y passe. Là aussi, la situation s'améliore, puisque ce midi on était à environ 280 cabines sous eau.

Luc Gilson: Quels sont les conseils qu'on peut donner, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire?

Annabel Vanbéver: On peut donner plusieurs conseils à la population qui a été touchée. Le premier conseil, c'est de couper le disjoncteur de l'alimentation générale. Donc c'est le disjoncteur qui se trouve sur le coffret du compteur. Également de débrancher tous les appareils électriques. Évidemment si, et seulement si la maison n'est plus inondée. Un deuxième conseil, lorsque la maison n'est plus inondée, c'est de faire appel à un professionnel pour vérifier l'installation domestique qui aurait été inondée ou qui aurait pris l'eau.

Luc Gilson: Est-ce qu'on a une idée de la durée des réparations? Un retour à la normal, ça va prendre plusieurs jours?

Annabel Vanbéver: La situation s'améliore. Ça va prendre plusieurs jours. Ce week-end pour certaines régions comme Rochefort, dans le Luxembourg également. Plusieurs jours pour des régions plus impactées comme Verviers.

Des pans entiers du réseau de gaz ont été emportés en province de Liège (Resa)

L'amorce de la décrue rend visible les dégâts que les intempéries ont laissés sur le réseau de gaz en région liégeoise, constate vendredi Resa, le principal opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz sur place. Il faudra compter plusieurs semaines pour rétablir complètement la situation. Au total, 3.601 personnes sont privées de gaz pour le moment en province de Liège.

"Au niveau du réseau gazier, c'est avec effarement que nous constatons que des pans de réseaux ont été arrachées avec le bitume, c'est une véritable catastrophe. On aperçoit çà et là des compteurs qui flottent, et des canalisations ont complétement disparues", a réagi avec consternation Gil Simon, directeur générale de RESA. Or, si au niveau de l'électricité, où la situation est tout aussi critique, le maillage du réseau permet parfois de trouver des solutions de repli, la situation est complètement différente au niveau du gaz: une conduite sectionnée implique de couper toute la zone en amont, explique l'opérateur. Le problème le plus important reste la canalisation emportée par les flots à Chênée qui a entrainé la mise hors gaz de la station d'Angleur. Depuis jeudi soir, les localités de Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff et Embourg, et leurs 2.371 riverains sont sans gaz.

Mais par mesure de sécurité, les communes de Pepinster et de Limbourg ont aussi été déconnectées du réseau gazier, ce qui représente 1.230 personnes en plus, portant le chiffre total à 3.601 personnes sans gaz pour le moment, poursuit Resa.

Plusieurs semaines seront nécessaires pour effectuer les réparations, les renouvellements liés aux conduites arrachées, le remplacement des compteurs, la remise en état des conduites dans lesquelles l'eau et la boue se sont infiltrées, la remise en service tronçon par tronçon et le passage obligatoire chez tous les riverains concernés, ajoute l'opérateur.