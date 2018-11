170 logopèdes dans les écoles en 2019: "C’est très précieux parce que c’est ce qu’on fait déjà bénévolement, en perdant du temps"

La ministre de l'enseignement Marie-Martine Schyns va débloquer 10 millions d'euros, dans le cadre du Pacte d'Excellence, pour financer 170 logopèdes. Ces professionnels du langage viendront aider les enseignants de maternelle dès la rentrée prochaine. Un apport très utile.

Dans le RTL Info 13h, vous avez pu faire la rencontre d’Eliane Boulonnais, logopède indépendante. Plusieurs fois par semaine, elle vient dans les écoles primaires et maternelles à la demande des parents. "Je prends les enfants déjà au bureau, pour réaliser un bilan avec les parents, confie Eliane Boulonnais. Une fois que toutes les démarches sont faites au niveau de la mutuelle, pour simplifier un peu la vie des parents, on prend une partie des enfants dans les écoles. Je fais à peu près la même chose que ce que je ferais dans mon bureau en libéral, mais avec, en plus, les échanges avec les instituteurs qui sont tout de même assez précieux."





"Ce qu'on essaie de faire bénévolement"



Pour elle, la présence de logopèdes dans les écoles maternelles aiderait les enseignants. "En fait, c’est même très précieux parce que c’est ce qu’on essaie de faire bénévolement, en perdant du temps entre chaque patient, pour informer au mieux les instituteurs à propos de l’attitude à avoir avec cet enfant pour qu’il puisse progresser au mieux au niveau du langage, dans son environnement, dans sa classe."





"Des conséquences sur leur scolarité"



Une étude de chercheuses de l’Université de Liège démontre l’importance de la présence de logopèdes pour les enfants de maternelle. "Elles ont des chiffres assez interpellants sur l’impact de la stimulation langagière pour les tout-petits. Ça aurait des conséquences sur leur scolarité par la suite, peut-être même plus que le quotient intellectuel. Ces chiffres-ci sont vraiment intéressants à observer."En plus de son bureau, Eliane se rend dans quatre écoles différentes. Elle peut avoir jusqu’à 15 séances par jour.