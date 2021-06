180 dessins de presse exposés à l'abbaye de Stavelot

(Belga) Une nouvelle exposition temporaire a débuté vendredi à l'abbaye de Stavelot. Quelque 180 dessins de presse y sont exposés jusqu'au 6 mars 2022.

A l'occasion des 15 ans de la création de Cartooning for Peace (Paris), réseau international réunissant 225 dessinateurs, l'abbaye de Stavelot et l'association se sont réunies pour présenter une sélection de dessins de presse sur les grands sujets de société et la liberté d'expression : censure, droits des femmes et des minorités, urgences écologiques, migrations, pédophilie, etc. Avec humour et ironie, ode à la diversité et à la tolérance, en quelques traits, les dessins dénoncent, accusent et traduisent les préoccupations des citoyens. L'exposition est scindée en deux parties avec d'une part près de 200 dessins de presse en divers formats et d'autre part une plongée dans le quotidien de ces dessinateurs issus des quatre coins du monde grâce à des biographies, des dessins, des sculptures, et une dizaine de capsules vidéo qui font découvrir leurs quotidiens, au-delà de leurs dessins. Le dessinateur Pierre Kroll et Manuel Valentino sont les deux commissaires de cette exposition qui rassemble des dessins d'une soixantaine d'auteurs des quatre coins du globe. Diverses conférences, en présence de Pierre Kroll ou encore Plantu, sont prévues en marge de l'exposition qui se tient du 11 juin au 6 mars 2022 à l'abbaye de Stavelot. Prix de la visite: 7euros par personne. (Belga)