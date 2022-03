1B Pro League - Deuxième défaite d'affilée pour Westerlo, qui chute sur la pelouse du Lierse

(Belga) Le Lierse a mis fin à sa série de trois défaites d'affilée en s'imposant 1-0 contre toute attente mercredi soir face à Westerlo en match d'alignement de la 21e journée de D1B. De son côté, Westerlo, leader, enregistre pour la première fois de la saison deux défaites consécutives et reste bloqué à 49 points, soit sept longueurs d'avance sur le RWDM. Grâce à ce résultat, avec 29 points, le Lierse a quasiment assuré son maintien, alors que Westerlo devra patienter pour fêter son titre.

Dominé de la tête et des épaules, le Lierse ne se créait aucune occasion en première période, au contraire de Westerlo qui multipliait les estocades, sans conclure. Et, à la surprise générale, les Lierrois ouvraient la marque en toute fin de mi-temps. Le gardien lierrois, Jens Teunckens, envoyait un long ballon en direction de ses attaquants. Trop puisant, le dégagement atterrissait dans les pieds de son homologue David Jensen. Il ratait complètement sa relance au pied et offrait le ballon à Thiebaut Van Acker. Ce dernier ne se faisait pas prier et envoyait des 20 mètres le cuir dans le but vide (45e, 1-0). Westerlo était mené à la pause, en terminant le premier acte avec plus de 80% de possession de balle ! Malgré quelques belles occasions en seconde période, le Lierse faisait le dos rond et maintenait son avance jusqu'au coup de sifflet final. Les deux équipes se retrouveront ce dimanche sur le terrain de Westerlo pour le compte de la 25e journée. Prévu le 18 février pour le compte de la 21e journée de D1B, le duel entre les deux équipes avait été reporté en raison de la tempête Eunice. Le Lierse ne s'était plus imposé à domicile depuis le 24 septembre et une victoire 2-1 contre Waasland-Beveren. (Belga)