1B Pro League - Vainqueur au RWDM, Seraing conforte sa deuxième place

Deux matches d'alignement de la 1B Pro League ont eu lieu mercredi. Club NXT-Westerlo (18e journée) s'est terminé par un partage 1-1 et Seraing est allé s'imposer 2-4 au RWDM (19e journée). Désormais, toutes les équipes ont disputé 21 matches à l'exception du RWDM et de Deinze, qui récupéreront leur duel de retard (18e journée) la semaine prochaine. Ironie du sort, les Bruxellois reçoivent Deinze samedi.

Le RWDM a ouvert la marque par Kevin Nzuzi Mata (9e, 1-0) mais Georges Mikautadze (11e, 1-1), dont c'était le 18e but comme l'Unioniste Dante Vanzeir, et Theo Pierrot (24e, 1-2) ont porté les Métallos au commandement. Le scénario de la seconde période a été identique. Leonardo Rocha (48, 2-2) a rapidement marqué pour les Bruxellois et les Liégeois ont frappé à deux reprises par Ablie Jallow (54e, 2-3) et Antoine Bernier (90e+3, 2-4). Au classement, Seraing (38 points) conforte sa deuxième place à 15 unités de l'Union Saint-Gilloise mais compte désormais trois points d'avance sur Westerlo. Menés à la marque à la suite d'un but d'Arne Engels (17e, 1-0), les Campinois ne sont parvenu qu'à mettre un seul but aux espoirs brugeois par Atabey Çiçek (31e, 1-1). Le RWDM (28 points) reste 5e et le Club Nxt (8 points) est dernier.