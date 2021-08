Voici tout ce qui change ce 1er août

Chaque nouveau mois amène son lot de changements. Ils concernent tant votre portefeuille que la vie quotidienne.

ÉCONOMIE - Une prime corona de 500 euros sous la forme d'un chèque consommation

Les entreprises qui ont obtenu de bons résultats durant la crise ont la possibilité d'octroyer à leurs travailleurs, dès le 1er août 2021, une prime corona d'un montant maximum de 500 euros. Cette prime unique prendra la forme d'un chèque consommation. Elle pourra être émise jusqu'au 31 décembre 2021.



L'objectif d'une telle mesure est double: booster le pouvoir d'achat des salariés et contribuer à la reprise économique à la suite de la pandémie de coronavirus. La prime pourra être dépensée dans certains commerces et établissements de Belgique jusqu'au 31 décembre 2022. A noter que les employeurs seront libres d'accorder cette prime ou non, le gouvernement n'ayant pas fixé de critères précis pour identifier les entreprises ayant connu de "bons résultats".

BPOST - Un nouveau service pour recevoir des recommandés même en cas d'absence

Le service gratuit Sign For Me de Bpost sera disponible à partir du mois d'août. Il permet de recevoir des courriers recommandés à domicile même en cas d'absence du destinataire. Il faudra auparavant signer une procuration au bureau de poste ou au point poste.



Un envoi recommandé doit être signé lors de la remise au destinataire. Si celui-ci est absent, le facteur ou la factrice dépose un avis de passage. Le destinataire doit alors s'organiser pour aller récupérer l'envoi dans les 15 jours au bureau de poste ou point poste mentionné sur l'avis. Il sera désormais possible de mandater bpost et d'autoriser le facteur à déposer directement la majeure partie des lettres recommandées dans la boîte aux lettres du destinataire, sans entacher la valeur juridique de ce type d'envoi. Pour ce faire, il faudra s'enregistrer dans un bureau de poste ou un point poste avec sa carte d'identité.

ENTREPRISES - Les sociétés pourront être créées en ligne à partir du 1er août

À partir du 1er août 2021, il sera possible de constituer une société par voie numérique. Jusqu'ici, les entrepreneurs qui souhaitaient créer une société devaient se rendre en personne chez le notaire pour apposer leur signature sur l'acte authentique.



Désormais, la passation de l'acte pourra se faire par voie électronique, à distance, lors d'une vidéoconférence avec le notaire. Cette numérisation s'applique à toutes les personnes morales et n'engendrera aucun coût supplémentaire pour les entrepreneurs. En cas de suspicion de fraude, une comparution physique pourra toujours être demandée. Chaque année, plus de 32.000 entreprises sont créées en Belgique.