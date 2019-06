1er juillet: les amendes pour dépassement par la bande d'arrêt d'urgence ou pour les centristes augmentent

Attention sur les routes dès ce lundi matin. Plusieurs infractions seront désormais punies plus sévèrement. Cela fait partie des grands changements de ce premier juillet. Sont notamment visés, les automobilistes qui dépassent en empruntant la bande d'arrêt d'urgence ou encore ceux qui s'éternisent un peu trop souvent sur la bande du milieu.

Très irritant et dangereux, à partir de demain le dépassement sur la bande d’arrêt d‘urgence, passe du 1e au 3ème degré d’infraction. L’amende sera donc multipliée par 3, de 58€ -> 174€.



Avec quelques 2000 procès-verbaux dressés par an, le comportement des centristes, ces automobilistes qui restent bloqués sur la bande du milieu, sera aussi plus lourdement sanctionné, l’amende double, jusqu’à 116 euros.



Ce type d’infraction sera dorénavant analysé par le système de caméra ANPR qui lit les plaques d’immatriculation. Pierre-Laurent Fassin, porte-parole de l'Agence wallonne pour la Sécurité routière : "Cette technologie va évidemment pouvoir donner plus d'infos et pouvoir contrôler beaucoup mieux ces règles du code de la route pour pouvoir verbaliser évidemment et pour que les comportements changent."



Les chauffeurs des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui dépasseront en cas de pluie payeront aussi 2 fois plus. Une autre infraction détectable par le système ANPR. D’ici l’année prochaine, 3000 caméras de ce type seront installées sur nos routes.