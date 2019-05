"Jobs, jobs, jobs": à un mois des élections, quel bilan peut-on dresser de cette législature?

"Jobs, jobs, jobs", le contrat est-il rempli? Combien de postes ont été créés sous le gouvernement de Charles Michel depuis 5 ans? Notre journaliste Loïc Verheyen a posé la question aux patrons et aux syndicats.

Les principaux leaders politiques vont prendre la parole à l'occasion du 1er mai. Une tradition qui se perpétue d'année en année. Cependant, ce 1er mai 2019 est particulier car nous sommes à près d'un mois des élections.

Le PS rassemble ses militants à la Louvière, Bruxelles ou encore Liège. Le PTB se réunit aussi dans la Cité Ardente, tout comme Ecolo. Les Libéraux ne seront pas à Jodoigne, dans leur fief, mais bien à Hannut. Il devrait également y avoir, tous les ministres fédéraux et régionaux du mouvement réformateur.

L'occasion pour nous de s'intéresser au bilan de cette législature. Depuis le début de la législature, près de 230.000 emplois de salariés et indépendants ont été créés. Le taux d'emploi est passé de 67 à 70% mais il reste sous la moyenne de la zone euro qui est de 72%. Mais cela ne signifie pas que tous ces emplois sont imputables au gouvernement Michel.

"Ces dernières années, on voit que la croissance de l'emploi dans le secteur privé est presque aussi élevée que la croissance économique", indique Edward Roosens, économiste en chef de la Fédération des entreprises de Belgique.

La mesure phare de la législature, c'était le tax shift. Selon une étude de la KUL, il a permis de créer entre 73.000 emplois supplémentaires dans le secteur privé. Mais le tax shift a coûté plusieurs milliards au budget de l'Etat, ce qui relativise ses effets positifs. Selon l'Institut pour le développement durable, la majorité des emplois créés étaient des emplois à temps partiel et le niveau de revenu des personnes engagées était plutôt faible.

"Un salaire à temps partiel ne permet pas de vivre décemment et pour l'autre partie, ce sont des contrats précaires donc limités dans le temps. On a une explosion des contrats intérimaires journaliers", déplore Robert Vertenueil, président du syndicat socialiste.





"Les emplois créés ont coûté très cher"



De son côté, Olivier Valentin, secrétaire national de la CGSLB, syndicat libéral, ne dresse également pas un bilan très flatteur. "De manière générale, le bilan n'est pas particulièrement joyeux en matière d'emploi sachant qu'au début de la législature, on a connu le tax shift avec une réduction des cotisations patronales mais à laquelle n'était pas liée la création d'emplois. Les emplois créés ont coûté très cher si on les met en perspective avec la réduction de cotisations sociales appliquées dans la première phase du tax shift", assure-t-il.

Parmi les mesures applaudies ou dénoncées, on retrouve le saut d'index, le tax shift, l'adaptation de la loi sur la norme salariale, les mesures de flexibilité du travail ou encore les mesures de réintégration des malades de longue durée. Des mesures impopulaires pour les uns, salutaires pour les autres mais qui ont certainement marqué cette législature.