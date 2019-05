1er mai - Des dégradations sur le parcours de la manifestation de la gauche radicale

(Belga) Des dégâts ont été signalés mercredi sur le parcours de la manifestation du "1er mai révolutionnaire" de la gauche radicale à Bruxelles, qui est partie en fin de matinée du carré de Moscou à Saint-Gilles pour rejoindre le centre-ville, a indiqué Ilse Van de keere, la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles.

Une fenêtre avant d'un véhicule de police a été abîmée par des coups portés avec un objet métallique. Plusieurs voitures de particuliers ont également été touchées par de la peinture sur le boulevard de l'Empereur, où les vitres du siège du PS ont été ciblées. Le bâtiment de l'ONEM rue Haute a également subi des dégradations. Des panneaux électoraux ont de plus été arrachés. Les organisateurs avancent que leur cortège comptait plus de 800 participants, contre environ 400 l'année passée. La police n'a pas fait de comptage spécifique pour cette manifestation. Une cinquantaine de Gilets jaunes et des féministes du collectif du 8 mars ont rallié cette manifestation de la gauche radicale. Une convergence des luttes, pour les organisateurs. "Je pense que le PS n'a plus aucun crédit auprès de toute une frange de la population", a avancé un des manifestants pour tenter d'expliquer les gestes de colère contre l'ONEM et le PS. "Le PS symbolise le clientélisme et le copinage." Les organisateurs disent ne pas avoir voulu ces dégradations, mais ajoutent, dans un communiqué, comprendre la colère. "Nous comprenons la colère que l'ONEM provoque par sa chasse aux chômeurs, et que le PS provoque par ses trahisons des intérêts des travailleurs. Avec quelques vitres brisées, considérant le mal qu'ils ont fait au peuple, l'ONEM et le PS s'en sortent plutôt à bon compte." Il n'y a pas eu d'arrestation. (Belga)