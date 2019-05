1er mai - Un premier mai de combat pour les droits sociaux, la santé, et les libertés

(Belga) Depuis cinq ans, la population, les travailleurs et les allocataires ont subi une régression sociale généralisée d'une gravité comparable, voire pire, aux années Martens-Gol. Le PS dit à la droite que les socialistes repartent à l'offensive, a lancé le chef du groupe socialiste à la Chambre, Ahmed Laaouej, devant de très nombreux militants bruxellois du parti, réunis à Tour et Taxis, à l'occasion de la Fête du Travail. Le ton général de la plupart des intervenants - tour à tour le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, la présidente de la Fédération bruxelloise du PS, Laurette Onkelinx, les représentants des Mutualités socialistes, de la FGTB, le ministre-président Rudi Vervoort, l'eurodéputée Marie Arena, et le chef de file wallon du parti, Paul Magnette- était au combat électoral ouvertement ciblé sur les composantes libérales et N-VA du gouvernement.

"Ce qui se joue le 26 mai, ce n'est ni plus ni moins l'impérieuse nécessité de faire barrage au rouleau anti-social et anti-démocratique du gouvernement MR-NVA et de le faire reculer car nous dirons que nos valeurs d'égalité et de solidarité et les droits sociaux chèrement acquis ne sont pas négociables", a affirmé M. Laaouej, tête de liste pour la Chambre à Bruxelles. A l'en croire, le PS ramènera la pension à 65 ans. Il veut pour tous une pension de 1.500 euros pour une carrière complète, la gratuité de la médecine de première ligne et des soins dentaires, et une hausse du salaire minimum. "Rendons aux travailleurs ce qui leur a été pris. Nous voulons baisser la TVA sur l'électricité pour soutenir le budget des familles. Nous exigeons un refinancement de la Justice et de la SNCB parce qu'il est inadmissible d'avoir fait saigner ces grands services publics. Nous exigeons aussi le retour de la démocratie, pleine et entière, nous ne voulons plus de racisme dans un gouvernement", a-t-il encore clamé. A Bruxelles, les militants PS ont mis à l'honneur le parti socialiste espagnol, le PSOE, sorti victorieux du scrutin dimanche dernier, en offrant une tribune à Javier Moreno Sanchez, secrétaire général de la délégation socialiste espagnole au parlement européen. (Belga)