2 produits anti-poux sur 3 ne sont pas efficaces: mais alors, qu'est-ce qui fonctionne vraiment ?

Une enquête menée par une association de consommateurs français révèle que 2/3 des produits anti-poux sont inefficaces. Tous les produits garantissent une action à 100% contre les poux et les lentes, mais dans les faits, seul un sur trois fonctionne vraiment. Les poux sont pourtant un fléau pour une famille sur deux.

Les parents le savent puisqu'ils reçoivent régulièrement des courriers de l'école de leur enfant les avertissant que les indésirables sont de retour. À ce moment, les têtes touchées doivent être traitées pour éradiquer les poux. Mais parfois, ces traitements ne suffisent plus, comme le révèle l'étude française.

"C'est vrai que beaucoup beaucoup de produits ne sont pas efficaces sur le plan clinique et sur le plan de l'éradication des poux. Certains produits deviennent de moins en moins efficaces avec le temps, parce que les poux se défendent, exactement comme certaines bactéries deviennent résistantes à certains antibiotiques", confirme Dominique Tennstedt, professeur en dermatologie aux cliniques universitaires Saint-Luc, au micro de d'Alice Munier et David Scoubeau sur Bel RTL.





Un traitement reste efficace

Heureusement, il reste quelques méthodes fiables pour s'en débarrasser.

"On prend un traitement anti-poux essentiellement à base de lotion de pyréthrine ou des dérivés de pyréthrine, on prend un peigne à poux et on fait des rinçages des cheveux qui ont été humidifiés au vinaigre pendant une dizaines de minutes, recommande le spécialiste. Et puis on croise les doigts et on recommence le même traitement au bout de 8 jours, et donc, une 2e fois".