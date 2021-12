20% des travailleurs belges ont reçu des chèques conso: quel est leur bilan?

Pour soutenir les entreprises et relancer la consommation, les autorités ont émis des chèques conso. Au total, 250.000 belges ont reçu ces chèques d'une valeur moyenne de 223 euros. Leur validité a été prolongée jusqu'à la fin 2022 mais, les entreprises, elles ne pourront plus en distribuer d'ici la fin du mois.

Depuis 2020, un Belge sur cinq a reçu des chèques conso de son entreprise dans le cadre de la crise sanitaire. Au départ en version papier, ils s'ajoutent aujourd'hui sur les cartes de paiement de chèques repas. Initialement destinés au commerce local, les conditions d'utilisation se sont élargies jusqu'en supermarché.



"Dans la quantité des chèques consommation, à mon avis on est entre 2 et 5 pourcents d'utilisation des chèques consommation. Donc ça reste encore assez marginal, en tout cas en moyen de paiement. Depuis que c'est autorisé dans la grande distribution, on voit que les consommateurs aiment les utiliser chez nous", raconte Renaux Caeymaex, directeur de supermarché.



Voici les cinq secteurs où ces chèques sont consommés aujourd'hui : la restauration, le supermarché, l'électroménager, le bricolage et le jardinage. L'opération s'arrête à la fin de l'année. "Il y a eu le premier chèque qui a démarré l'année passée, émis pour 150 millions d'euros et le deuxième chèque depuis le 1er août jusque fin novembre. On a fait le bilan : nous avons déjà vu 56 millions d'euros d'émis. Ce qui touche quand même 750.000 employés dans première version et déjà 250.000 employés dans la deuxième version", indique Sven Marinus, président de l'association des émetteurs des chèques conso.



Plus de 60.000 commerces font partie du réseau dans toute la Belgique. La valeur moyenne accordée par bénéficiaire est de 223 euros. Les entreprises ont jusqu'au 31 décembre pour accorder ce supplément de pouvoir d'achat. "Chaque émetteur a aussi une application mobile dans laquelle vous pouvez suivre votre solde, combien de chèques vous avez reçus, à quel moment, jusque quand ils sont encore valables et où", explique Sven Marinus, président de l'association des émetteurs des chèques conso.



Pour rappel, les chèques consommation en version papier ou électronique sont utilisables jusque fin décembre 2022.