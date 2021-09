20 jeunes Belges participent au Championnat européen des métiers techniques en Autriche

Ce mercredi soir, se tient la cérémonie d'ouverture du Championnat européen des métiers techniques à Graz en Autriche. Cet événement que l'on pourrait décrire comme "l'Eurovision des métiers" rassemblent 20 jeunes Belges.

Notre envoyée spéciale Halima Moane Sahli nous décrit une ambiance folklorique à laquelle de nombreux supporters belges ont pris part.

Quelque 45 métiers, dont beaucoup figurent dans la liste des professions en pénurie, sont représentés lors du championnat. Ils couvrent six secteurs d'activités : arts créatifs et mode, technologies de l'information et de la communication, industrie, construction, transports et logistique, et services.

L'événement EuroSkills devait initialement se tenir en septembre 2020 mais avait été reporté à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Il accueillera finalement 20.000 personnes par jour, suivant un protocole sanitaire très précis. Lors de la dernière compétition internationale, les Worldskills, qui se déroulaient à Kazan en Russie, en 2019, les Red Bears étaient rentrés au pays avec cinq médailles d'excellence.