2020, une année complètement folle: voici les recherches Google les plus populaires en Belgique

Comme chaque année, Google publie ses statistiques et s'amuse à faire des classements par pays. Même si le nôtre est bilingue, ce genre de classement est généralement un bon bilan de ce qui s'est passé de plus important – ou de plus fou – en Belgique et dans le monde. D'abord, un petit jeu, avec les grandes tendances des recherches en Belgique en 2020, sous la forme d'un immeuble, ou plutôt du puzzle que j'ai du construire (voir plus bas) :

Rez-de-chaussée

Le joueur de football Erling Braut Haaland



Le cycliste Fabio Jakobsen



La série « Tiger King » et la star Joe Exotic

» et la star

Dans le fond, où un avion sort de la TV : la série belge « Into the night »

» Premier étage

La participante du jeu télévisé flamand ‘De Slimste Mens’ : Ella Leyers



La chanteuse belge Sandra Kim , ayant remporté l’émission TV flamande The Masked Singer

, ayant remporté l’émission TV flamande

La nouvelle Vice-présidente américaine Kamala Harris et le nouveau Président américain Joe Biden en premier plan

et le nouveau Président américain en premier plan

En arrière-plan : la Playstation 5 , Donald Trump en vidéo conférence (Zoom, Meet, etc) avec les chaines the TV américaines CNN e Fox

, en (Zoom, Meet, etc) avec les chaines the TV américaines e Deuxième étage

Sophie Wilmès et Alexander De Croo en plus de la recherche « Comment faire des masques »

et en plus de la recherche « »

L'ancienne ministre de la santé, des affaires sociales et de l'asile et de la migration Maggie De Block



La ministre de la fonction publique et des entreprises publiques et première ministre transgenre au gouvernement belge Petra de Sutter



Le virologue flamand Marc Van Ranst



Qui combattent ensemble le coronavirus

Penthouse (faisant honneur aux célébrités décédées cette année) :

Le soleil et la température représentent les recherches sur la météo



L'acteur Sean Connery trinque avec l’acteur belge Johny Voners

trinque avec l’acteur belge

La chanteuse belge Annie Cordy qui lit le journal sur lequel figure George Floyd

qui lit le journal sur lequel figure

L’acteur Chadwick Boseman (dans son costume de Black Panther)

(dans son costume de Black Panther)

Le joueur de basket Kobe Bryant

Au niveau des données brutes

Top trending liste (pour la Belgique francophone) - Coronavirus

Coronavirus Belgique Coronavirus conseils (national de sécurité) Coronavirus Italie Symptomes corona Coronavirus France Sciensano Confinement Belgique Chloroquine Pangolin Hello Belgium rail pass

Top trending liste - Personnalités politiques belges

Petra De Sutter Sophie Wilmès Maggie De Block Frank Vandenbroucke Alexander De Croo Annelies Verlinden Conner Rousseau Mathieu Michel Ludivine Dedonder Emir Kir

Top trending liste - Personnalités politiques internationales

Joe Biden Donald Trump Kim Jon Un Kamala Harris Boris Johnson Benjamin Griveaux Barack Obama

Top trending liste (pour la Belgique francophone) - Recettes de cuisine

Pain Mousse au chocolat Pancakes Pâte à pizza Brioche Baguette Gaufre Tiramisu speculoos Mayonnaise Brownies

Top trending liste - Evénements sportifs

Roland Garros Tour de France Ligue des Nations US Open 2020 Champions league 2020 Belgique-Angleterre (Ligue des Nations) Container Cup PSG Bayern Belgique-Danemark (Ligue des Nations) Giro

Top trending liste - Jeux en ligne

Scoodle Play Among us Fifa 21 Fall guys Valorant Genshin impact Assassin’s Creed Valhalla Animal crossing Call of Duty Cold War

Top trending liste (pour la Belgique francophone) - TV et séries

1917 Parasite The Witcher Tiger King Tenet Into the night Chernobyl Unorthodox Ratched Elite

Top trending liste - Personnalités internationales

Fabio Jakobsen Melania Trump Michael Jordan Tom Hanks Kanye West Gabriel Byrne Karine Ferri Amber Heard Erling Braut Haaland Joe Exotic

Top trending liste - Personnalités (nationale et internationales) décédées

Kobe Bryant Nayra Rivera Diego Maradona Annie Cordy Ilse Uyttersprot Ward Verrijcken Sean Connery Goerge Floyd Johny Voners Chadwick Boseman

Top trending liste - “Comment...?”

Comment faire un masque? Comment supprimer un compte Instagram? Comment supprimer un compte Facebook? Comment savoir si on a le coronavirus? Comment perdre du ventre/du poids? Comment faire des selfies avec dorian rossini? Comment faire du pain? Comment mettre un masque chirurgical? Comment purger un radiateur? Comment calculer son IMC?

Top trending - Red Devils

Charles De Ketelaere Alexis Saelemaekers Jason Denayer Zinho Vanheusden Kevin De Bruyne Hans Vanaken Axel Witsel Jan Vertonghen Thomas Meunier Dries Mertens